Duisburg: Serientäter zündet siebtes Auto in Walsum an

Im Duisburger Norden ist erneut ein Auto in Flammen aufgegangen – und die Fahnder der EK 28 gehen davon aus, dass auch für diese Brandstiftung der gesuchte Serientäter verantwortlich ist, den sie seit Anfang Dezember jagen.

Der neueste Tatort liegt wie schon an Heiligabend und am 22. Dezember auf der Goerdelerstraße in Vierlinden. Der Unbekannte hat einen dort abgestellten Ford Mondeo am Freitagmorgen, 3. Januar, um 3.30 Uhr angezündet. Der schwarze Wagen gehört einem Anwohner (33). Durch die starke Hitze beschädigte das Feuer zudem einen Renault, der neben dem Ford abgestellt war. Verletzt wurde erneut niemand. Geschätzter Sachschaden: „mindestens 20.000 Euro“, so Polizeisprecherin Stefanie Bersin.

Was den Feuerteufel von Duisburg-Walsum antreiben könnte

Es ist laut Bersin der siebte Fall der Brandserie, bei der alles in allem 15 Fahrzeuge beschädigt worden seien. Für deren Aufklärung hatte sich am Jahresende im Duisburger Präsidium die Ermittlungskommission EK 28 formiert. Die 28 ist die Quersumme der Walsumer Postleitzahl 47179.

Bei dem Feuerteufel könnte es sich laut Bersin um eine Person handeln, „die sich von den öffentlichen Duisburger Institutionen ungerecht oder schlecht behandelt fühlt“. Zu dieser Annahme waren die Fahnder gemeinsam mit Fallanalytikern des Landeskriminalamtes gekommen.

Autobrände in Duisburg-Walsum – das sind die Tatorte

Die Autos hatte(n) der oder die Täter allesamt zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens angezündet:

• am Montag, 30. Dezember, um etwa 3.30 Uhr einen schwarzen Ford Fiesta auf der Douvermannstraße (Aldenrade). Die dort neben dem brennenden Auto geparkten Wagen wurden ebenfalls beschädigt. Geschätzter Schaden: etwa 17.500 Euro;

• in der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. Dezember, gegen 0.45 Uhr einen BMW auf der Kirchstraße in Alt-Walsum.

• Freitagnacht, 27. Dezember, waren auf dem Franz-Lenze-Platz in Vierlinden fünf Autos und Baustellenleuchten beschädigt worden.

• Heiligabend verursachte der Brandstifter etwa 50.000 Euro Sachschaden auf der Goerdelerstraße in Vierlinden. Ein Anwohner hatte am 24. Dezember um 4.50 Uhr ein lautes Knallgeräusch gehört. Das angezündete Auto und zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

• Ein Feuer im Radkasten eines Volkswagens entzündete der Täter am Montag, 23. Dezember, gegen 1 Uhr auf der Canarisstraße in Vierlinden.

• Zum mutmaßlichen Auftakt der Serie war er am Tag zuvor, am Sonntag, 22. Dezember, gegen 4 Uhr auf der Goerdelerstraße bei einem Mercedes ähnlich vorgegangen. Zwei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt.

Die Kriminalisten haben mit der Staatsanwaltschaft Brandsachverständige eingesetzt, so Polizeisprecherin Bersin: „Und auch die uniformierten Beamten der Wachen nehmen die Stadtteile Alt-Walsum, Vierlinden und Aldenrade verstärkt ins Visier.“

Polizei Duisburg sucht Zeugen: Wer will sich rächen?

Die Polizei Duisburg bittet die Bevölkerung, dem Kriminalkommissariat 11 verdächtige Beobachtungen zu einem der Fälle zu melden (0203 280-0). Die Ermittler fragen auch: Wer kennt eine Person, die in Bezug auf Duisburger Institutionen im weitesten Sinne davon gesprochen hat, sich zu rächen? „Jeder Hinweis“, so Bersin“, „kann ein Puzzleteil sein, das noch zur Lösung fehlt.“