In Duisburg-Hamborn ist es auf der Duisburger Straße am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 903 gekommen.

DVG-Linie 903 Duisburg: Tödlicher Unfall mit Straßenbahn (903) in Hamborn

Duisburg. In Duisburg-Hamborn ist eine Person von einer Straßenbahn erfasst worden und verstorben. Was zu dem tödlichen Verkehrsunfall bislang bekannt ist.

In Hamborn ist am Mittwochnachmittag ein Mensch bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Person war nach Angaben der Feuerwehr Duisburg unter oder vor eine Straßenbahn der Linie 903 geraten.

[Praktisch & zuverlässig, aktuell & umfangreich: Den besten Nachrichtenüberblick für Duisburg im Netz bietet unser Duisburg-Newsletter. Hier können Sie die tägliche E-Mail gratis bestellen.]

Der folgenschwere Vorfall habe sich um 16.56 Uhr auf der Duisburger Straße (B8) ereignet. Der Unfallort liegt auf der Bahntrasse der DVG zwischen den Fahrbahnen der Duisburger Straße unweit der Rhein-Ruhr-Halle – zwischen Kaufland auf der einen und der „Burger King“-Filiale auf der anderen Seite.

Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Hamborn: Staus und Schienenersatzverkehr

Wie ein Mitarbeiter des Lagedienstes berichtete, sei das Unfallopfer tot gewesen, als die ersten Rettungskräfte eintrafen. Nähere Angaben zur Person oder zum Unfallhergang konnte er nicht machen. Die Feuerwehr habe nichts mehr tun können, außer einen Sichtschutzzaun um die vor der Bahn liegende Leiche aufzustellen. Zur Betreuung des Straßenbahn-Fahrers sei ein Seelsorger angefordert worden. In der Bahn hätten sich laut Einsatzleiter „wohl nur wenige Fahrgäste befunden“.

Die Straßenbahnstrecke und die Duisburger Straße (B8) blieben nach dem tödlichen Unfall stundenlang gesperrt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Polizei Duisburg sperrte den Teil der Duisburger Straße zwischen A59-Anschluss und dem Hamborner Rathaus. Die Einsatzkräfte forderten auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus Essen an, die Spezialisten zur Ermittlung der Ursachen von schweren Unfällen. Das VU-Team traf erst nach 18 Uhr ein.

In der Folge staute sich der Straßenverkehr im Stadtteil bis in den Abend. Die DVG setzte auf der Linie 903 Busse im Schienenersatzverkehr ein: Der Streckenabschnitt blieb zwischen den Haltestellen „Hamborn Rathaus“ und „Heckmann“ in Marxloh wegen der Unfallaufnahme stundenlang gesperrt, die 903 währenddessen getrennt.

Die Sperrung der Duisburger Straße führte am Mittwochabend zu Stau in Hamborn. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Lesen Sie zur Linie 903 in Duisburg auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg