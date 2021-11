Duisburg: Schwerer Unfall auf der A42 in Höhe Beeck

Zwei Autos waren in einen schweren Unfall auf der A 42 in Höhe Duisburg-Beeck verwickelt. Per Abschleppwagen mussten die beschädigten Pkw von der Autobahn transportiert werden.

Duisburg. Bei einem Unfall auf der A42 ist am Freitag eine Person schwer verletzt worden. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden – gleich zweimal.

Auf der Autobahn 42 ist es in Höhe der Anschlussstelle Beeck am Freitagmittag gegen 14.15 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge waren im Bereich der Baustelle in Richtung Kamp-Lintfort zusammengekracht. Eine Person wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden musste.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Fahrbahn der A42 in Richtung Kamp-Lintfort musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr staute sich jedoch bis in den Feierabendverkehr. Laut Polizei Duisburg gab es allerdings keine größeren Auswirkungen auf den Stadtverkehr.

Später am Freitagnachmittag waren die Spuren erneut gesperrt, da die Unfallstelle bei der Räumung von Abschleppfahrzeugen blockiert werden musste. Das erklärte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf gegenüber unserer Zeitung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg