Duisburg: Schwerer Unfall auf der A3 – Hubschrauber landet

Duisburg. Schwerer Unfall auf der A3 bei Duisburg: Bei einer Kollision sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Ein Hubschrauber landete.

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der A3 Richtung Köln sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Beteiligt waren ein SUV und ein Kleinwagen. Wie es zu dem Unfall kam ist bisher unklar.

Gegen 14 Uhr waren die beiden Wagen zwischen Wedau und dem Rastplatz Entenfang kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Trümmerteile über alle drei Fahrstreifen verteilt, erklärt die Autobahnpolizei. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Rettungshubschrauber musste landen

Sicherheitshalber war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden. Ob er tatsächlich zum Einsatz kam konnte die Polizei nicht sagen – es gab lediglich zwei leicht Verletzte.

Anfangs war die A3 Richtung Süden komplett gesperrt, dann wurde der Verkehr etwa eine Stunde lang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Stau war zwar lang, heißt es von der Polizei – aber am Tag vor Heiligabend sei auf den Straßen so wenig los wie sonst nur am Wochenende. Im normalen Berufsverkehr wäre der Stau sicher erheblich länger.

