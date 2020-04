Duisburg: Schwanentorbrücke gesperrt – Umleitung für Busse

Duisburg. Wegen einer Sperrung der Duisburger Schwanentorbrücke müssen einige Busse der DVG eine Umleitung nehmen. Diese Linien sind betroffen.

Wegen einer Sperrung der Schwanentorbrücke durch Bauarbeiten müssen einige Busse der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) von Donnerstag, 30. April, circa 21 Uhr, bis Freitag,1. Mai, circa 7.30 Uhr, in Kaßlerfeld eine Umleitung nehmen. Die Busse der Linien 929, NE1 und NE5 fahren dann in Richtung Hauptbahnhof über die Schifferstraße, Marientorstraße, Unterstraße und Schwanenstraße. Ab dort gilt der normale Linienweg. In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Die Busse der Linie NE5 nehmen ab der Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ den normalen Weg. Die Busse der Linie 933 fahren in Richtung Uni Nord ab der Haltestelle „Sperrschleuse“ über Marientorstraße, Unterstraße und Schwanenstraße. Ab dort gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Landesarchiv NRW“ entfällt. In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

Busse nehmen in Duisburg-Kaßlerfeld eine Umleitung

Die Busse der Linie 934 nehmen in Fahrtrichtung Großenbaum ab der Haltestelle „Innenhafen“ geradeaus Kurs auf die Schifferstraße, Marientorstraße, Unterstraße und Schwanenstraße zur Haltestelle „Schwanentor“. Ab dort gilt der normale Linienweg. In Gegenrichtung wird die Umleitung wieder sinngemäß gefahren.

Weitere Infos zu Bus und Bahn gibt es auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter 0203 60 44 555 und in der myDVG-App.