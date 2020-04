Duisburg: Schulbesuch für ältere Schüler zunächst freiwillig

Verwirrung gab es in NRW zunächst um die Schulen. In Duisburg gilt: Der Schulbetrieb findet ab Donnerstag, 23. April, statt in den Abschlussjahrgänge 10 und Q2 (12/13) und Förderschulen. Der Abiturjahrgang der Q2 (Jahrgangsstufe 12 und 13) erhält Vorbereitungsangebote in den Abiturfächern. Die Teilnahme ist für die Schüler freiwillig. Sie müssen sich aber bei der Schule abmelden, sollten sie nicht kommen. Die zehnten Klassen erhalten laut Stadt eine Pflichtbeschulung in einem möglichst breiten Fächerumfang. Unterricht in den Kernfächern sei sichergestellt. Auch die Notbetreuung in Grundschulen wird auf weitere Schlüsselpersonen ausgeweitet.

