Duisburg: Schon wieder ein Geldautomat gesprengt

An einer SB-Stelle in Duisburg-Wehofen wurde am frühen Dienstagmorgen ein Geldautomat gesprengt.

Duisburg Unbekannte haben in Duisburg-Wehofen einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten in einem dunklen Kombi, wie zuletzt auch in Neudorf.

In Duisburg-Wehofen ist am Dienstagmorgen gegen 2 Uhr ein Geldautomat gesprengt worden. Ein lauter Knall hat die Anwohner der Straße Im Eickelkamp aufgeschreckt.

Nach Angaben der Polizei entstand dabei erheblicher Sachschaden. Ob die Täter auch Geld erbeuten konnten, müsse noch geklärt werden.

Zeugen haben ein Duo beobachtet, das mit einem dunklen Kombi Richtung A59 flüchtete. In mehreren Städten in NRW wurden in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Geldautomaten gesprengt, zuletzt an Karfreitag in Neudorf - jedesmal flüchteten Tatverdächtige in einem dunklen Kombi vom Tatort.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Geldautomaten gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.