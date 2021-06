Tourismus Duisburg: Schimanski-Touren starten wieder in Ruhrort

Duisburg. „Scheiße, is dat schön“: Am 4. Juli beginnt in Duisburg-Ruhrort wieder die Schimanski-Saison. Diese Corona-Regeln müssen Tourteilnehmer beachten.

In Duisburg-Ruhrort startet „DU Tours“ am 4. Juli wieder die erste Schimmi-Tour. „Wenige Tage nach dem 40. Schimmi-Geburtstag geht’s wieder los“, freut sich Initiatorin Dagmar Dahmen. Am 28. Juni 1981 wurde die erste Tatort-Folge mit Horst Schimanski und Thanner ausgestrahlt.

Die Guides von „DU Tours“ sind vollständig geimpft

Acht Monate lang mussten die Kult-Führungen durch Ruhrort und zu Drehorten in der Umgebung pausieren. Teilnehmer müssen ihre Adresse angeben, damit man Kontakte nachverfolgen kann. Außerdem ist ein Nachweis erforderlich, ob man getestet, genesen oder geimpft ist. Im Falle eines Test darf dieser maximal 48 Stunden alt sein.

„Damit wollen wir nicht nur die Tour-Teilnehmer schützen, sondern auch unsere Guides, für die wir die Verantwortung haben. Unsere Guides sind vollständig geimpft“, so DU Tours-Chefin Dagmar Dahmen.

Zusätzlich zur 3G-Regel werden die Tourteilnehmer gebeten, eine medizinische Maske mit sich zu führen, falls es doch mal zum Toilettengang in eine Location geht oder sich unerwartete Situationen mit vielen Personen in Duisburg-Ruhrort im öffentlichen Raum ergeben.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wir freuen uns tierisch, denn in diesem Jahr waren wir ja noch gar nicht unterwegs. Das wird quasi eine kleine Premiere sein, ich hoffe, der Text sitzt noch“, sagt Dagmar Dahmen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg