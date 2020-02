Duisburg. Persisches Essen in Schnellrestaurant-Atmosphäre: „Safran“ heißt der authentische Gastro-Tipp im Duisburger Hoist-Hochhaus. So hat’s geschmeckt.

„Safran“, so wie das Gewürz, heißt ein neues persisches Restaurant, das nach einigen Wochen Umbaupause jetzt im Erdgeschoss des Hoist-Hochhauses eröffnet hat. Wir testen das Angebot zu viert, in Begleitung einer gebürtigen Iranerin, die beurteilen kann, wie gut und authentisch das Essen ist. Aus der offenen Küche dampft es; es duftet gut. Die Speisekarte sorgt indes kurz für Irritationen – der Betreiber hat sie von einem anderen Restaurant, einem Burgerladen, recycelt und vergessen, den Namen zu überkleben.

Atmosphäre: Alles ist neu in dem ehemaligen Frankys, es sieht allerdings etwas nach Schnellrestaurant aus. Wer am Fenster Platz nimmt, sitzt auf dem Präsentierteller, kann aber die vorbeieilenden Passanten beobachten, die auf dem Weg zum Bahnhof sind.

Service: Schnell und freundlich. Auf Nachfrage bekommt man auch das eine oder andere Gericht erklärt.

Geschmack: Die Karte gliedert sich in drei Bereiche. Burger und Pizzen beachten wir nicht weiter und widmen uns stattdessen dem persischen Menü. Vorweg wird Fladenbrot gereicht zusammen mit Minze und Joghurt. „Das persische Brot ist platter als das türkische. Das ist das Original“, lobt die Begleitung und inspiziert die Karte: Schmorgerichte wie Lammgulasch mit Auberginen und gelben Linsen (9,90 Euro) oder Hähnchenfleisch in Walnuss-Granatapfelsoße (10,90 Euro) werden ebenso angeboten wie gegrillte Spieße oder Zungensuppe und gekochter Schafskopf. Im Iran gibt es eigens Restaurants, die sich auch Inneren spezialisiert haben. Doch danach steht uns nicht der Sinn. Das Gulasch ist würzig, aber nicht scharf. Der Grillspieß hätte ein bisschen zarter sein können. Gegen einen Geschmack kommt der Koch aber sowieso nicht an. „Das Essen ist ganz gut“, lautet das Urteil der Perserin: „Aber meine Mutter kocht besser.“

Fazit: Keine Adresse, wo man seine Lieben schick ausführt. Aber eine willkommene Abwechslung in der Duisburger Restaurant-Szene.

Unsere Bewertung:

Geschmack: vier von fünf Punkten

Atmosphäre: drei von fünf Punkten

Service: fünf von fünf Punkten

Preis-/Leistungsverhältnis: fünf von fünf Punkten

Adresse: Friedrich-Wilhelm-Straße 96 (Altstadt), Mo-Do & So 12-22 Uhr, Fr und Sa 12-23 Uhr

Telefon und Webseite: 0203/39229143, https://persischergolf.business.site/

Hinweis der Redaktion: Diese Gastrokritik entspricht dem subjektiven Geschmacksurteil des Testers. Bei unseren Tests geben wir uns nicht zu erkennen, bewerten unabhängig und bezahlen das Essen selbst.