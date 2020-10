Duisburg. Ein drei Monate alter Säugling ist in Duisburg an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der Vater des Jungen ist dringend tatverdächtig.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in Duisburg : Ein drei Monate alter Säugling ist tot – gestorben an seinen massiven Kopfverletzungen. Der Vater sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die beiden Behörden in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagmorgen bekannt gaben, erhielt die Polizei bereits am vergangenen Donnerstag, 15. Oktober , Hinweise auf einen schwer verletzten, drei Monate alten männlichen Säugling. Gegen 18 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einer Wohnung im Duisburger Norden aus.

Vater unter Verdacht: Säugling in Duisburg gestorben

Dort trafen die Beamten auf den alleinerziehenden Vater des Kindes und das Kind, das nach Polizeiangaben schwerste Kopfverletzungen hatte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen in eine Klinik. Dort wurde er intensivmedizinisch behandelt, erlag jedoch am Wochenende den schweren Verletzungen.

Weil die Verletzungen des Säuglings auf Gewalteinwirkungen hindeuteten, richtete die Kriminalpolizei eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft wertete den Sachverhalt bereits vor dem Tod des Jungen als versuchtes Tötungsdelikt. Bei den Ermittlungen geriet der Vater schnell in den Fokus. Er gilt als dringend Tatverdächtig.

37-Jähriger aus Duisburg sitzt in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 37-Jährige am Freitag, 16. Oktober, dem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen der schweren Körperverletzung in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen erließ.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Gerichtsmediziner haben mittlerweile die Leiche des Säuglings obduziert. „Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen. „Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft“, erklärte Polizeisprecherin Stefanie Bersin. Die Ermittler haben sich dazu entschieden, den genauen Wohnort der Familie nicht zu nennen, um Angehörige zu schützen.