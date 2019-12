Duisburg: Reibekuchen-Bude brennt auf dem Weihnachtsmarkt

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen hat am Samstagabend eine Bude gebrannt. Sie wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Um kurz vor 19 Uhr hatte sich heißes Fett in einer Pfanne für Reibekuchen entzündet. Erste Löschversuche mit einer Löschdecke konnten den Brand nur kurz aufhalten. Nach wenigen Minuten stand die Holzhütte hinter der Bühne in Vollbrand. Mit Feuerlöschern konnte das Feuer dann aber eingedämmt werden, so dass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Der Weihnachtsmarkt musste nicht unterbrochen werden, nur die Musik hörte für einige Minuten auf zu spielen. Für die Feuerwehr gab es am Ende der Löscharbeiten Applaus.

Die zerstörte Hütte wurde noch in der Nacht abgebaut. Am Sonntag standen auf dem Holzfundament stattdessen Stehtische. Verletzt wurde bei dem Brand auf dem Weihnachtsmarkt niemand.