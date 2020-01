Mit einer Waffe bedrohte ein Unbekannter eine Kassiererin in einem Supermarkt in Duisburg – die Polizei sucht Zeugen.

Duisburg: Raubüberfall mit Schusswaffe auf Supermarkt

Ein bislang unbekannter Täter hat hat am Donnerstagabend in Duissern an der Zieglerstraße einen Supermarkt überfallen. Gegen 19 Uhr bedrohte er die 63-jährige Kassiererin mit einer Waffe, griff in die Kasse und erbeutete Bargeld.

Täterbeschreibung: Zeugen gesucht

Laut Zeugenangaben flüchtete der Unbekannte in Richtung Königsberger Allee. Der Räuber ist circa 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hat dunkle, kurze Haare. Zur Tatzeit war er mit einem olivgrünen Parka und einem rötlich, karierten Oberteil bekleidet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.