In Duisburg haben Polizisten 300 Gramm Marihuana bei einem 22-Jährigen gefunden. (Archivbild)

Duisburg. Ein 22 Jahre alter Radfahrer hatte 100 Gramm Marihuana im Rucksack. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchten, fanden sie weitere Drogen.

Duisburg: Radler kontrolliert – 300 Gramm Marihuana gefunden

Da hatten Polizisten auf der Wanheimer Straße den richtigen Riecher: Sie kontrollierten am Donnerstag um 17.30 Uhr einen Radfahrer in Höhe der Rheinuferpromenade in Wanheim-Angerhausen.

Im Rucksack des 22-Jährigen fanden sie einen Plastikbeutel mit fast 100 Gramm Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Duisburger musste mit aufs Präsidium.

Als die Beamten im Anschluss die Wohnung des Verdächtigen durchsuchten, stellten sie weitere 200 Gramm Marihuana sicher. Den Duisburger erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.