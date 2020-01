Duisburg: Polizisten fassen Drogendealer im Böninger Park

Duisburg. Die Duisburger Polizei hat im Böninger Park einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bei dem Mann fanden die Beamten Marihuana.

Polizisten haben bei einer Kontrolle im Böninger Park im Dellviertel einen mutmaßlichen Drogendealer erwischt.

Nach Angaben der Polizei ließ der Mann am Montagnachmittag eine Plastiktüte fallen, als er die Beamten bemerkte. In dieser Tüte stellten die Polizisten mehrere kleine Tütchen Marihuana sicher. Auch in seiner Zigarettenschachtel hatte der Dealer Marihuana versteckt.

Duisburg: Ermittlungen gegen mutmaßlichen Drogendealer laufen

Die Polizei nahm den Mann fest. Der Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln laufen.