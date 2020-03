Duisburg: Polizeihund Elgur spürt Einbrecher auf

Polizeihund Elgur hat in der Nacht zu Montag einen Einbrecher in Duisburg aufgespürt.

Duisburg Nach Hinweisen einer Zeugin konnte die Polizei einen Einbrecher in Duisburg fassen. Einen weiteren Tatverdächtigen spürte Diensthund Elgur auf.

Laute Geräusche mitten in der Nacht in einem unbewohnten Haus - das kam einer Nachbarin auf der Emmericher Straße in Duisburg-Obermeiderich komisch vor. Die Zeugin alarmierte die Polizei.

Auf dem Hinterhof entdeckten Streifenbeamte in der Nacht zu Montag gegen 1.30 Uhr den Einbrecher, der nach Polizeiangaben auch sofort gestand, Geldsorgen zu haben und deshalb Metallschrott klauen zu wollen. Zu den Angaben des 48-Jährigen passte, dass im Innenhof eine Tasche mit alten Kupferrohren, einem Winkelschleifer und anderem Werkzeug lag.

Weiterer Tatverdächtiger aufgespürt

Dann machte sich Diensthund Elgur auf und durchsuchte das leerstehende Haus. Im hintersten Zimmer im zweiten Stock spürte der Rottweiler einen weiteren Mann auf. Der 47-Jährige behauptete, dort nur schlafen zu wollen.

Gegen beide Männer wurde Anzeige wegen des Einbruch-Verdachts gestellt.