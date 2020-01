An der Falkstraße in Duisburg-Duissern haben Unbekannte ein Fenster aufgehebelt und Schmuck geklaut.

Polizei-Einsatz Duisburg: Polizei zählt 14 Einbrüche in der Silvesternacht

Duisburg. Einbrüche zum Jahreswechsel: 14 mal sind Diebe in Duisburg aktiv geworden, hebelten Fenster auf. Auch in ein Paketzentrum wurde eingebrochen.

Statt Silvester zu feiern, haben Einbrecher in Duisburg 14 mal ihr Unwesen getrieben. Im ganzen Stadtgebiet brachen Unbekannte in Wohnungen, Geschäften, Büros und Kellern ein. In zwei Fällen blieb es bei dem Versuch.

Das Paketzentrum auf der Kommandantenstraße in Neudorf bekam an Silvester gegen 22 Uhr Besuch. Ein Einbrecher hat versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Ob er etwas geklaut hat, muss der Paketdienstleister noch prüfen. Die Kriminalpolizei ermittelt derweil, ob dieser Einbruch mit jener Tat vom ersten Weihnachtstag an gleicher Stelle zu tun hat. Da hat die Polizei sogar mit einem Hubschrauber nach dem Unbekannten gesucht.

Schmuck aus einem Haus in Duissern geklaut

Aus einem Haus an der Falkstraße in Duissern wurde Schmuck entwendet. Der Raub soll zwischen 19.15 und 22.15 Uhr am Silvesterabend geschehen sein, die Täter haben sich nach Angaben der Polizei Zutritt über ein aufgehebeltes Kellerfenster verschafft.

In Friemersheim hat ein Diebespaar am Dienstagmorgen das Fenster eines Mehrfamilienhauses aufhebeln wollen. Die Geräusche ließen Zeugen aufhorchen, die die Polizei alarmierten. Als der Streifenwagen eintraf, hatte sich das Duo bereits vom Acker gemacht. Die Frau soll eine blaue Jeans getragen haben, einen Rollkragenpullover und einen olivgrünen Mantel. Wie der Mann aussah, ist nicht bekannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter 0203 2800 zu melden.