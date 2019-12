Duisburg. Die Polizei warnt vor falschen Teppichhändlern. Die Beamten informieren: Mit diesen Tricks versuchen die Betrüger, Senioren zu täuschen.

Duisburg: Polizei warnt vor falschen Teppichhändlern

Die Polizei in Duisburg warnt zurzeit vor falschen Teppichhändlern: Sie versuchen, ältere Menschen auszutricksen. Sie melden sich telefonisch mit unterdrückter Rufnummer, so wie am Mittwochmorgen bei einem Senior aus Wanheimerort.

Die freundliche Stimme am Telefon gab sich als Teppichhändler aus. Jetzt wolle man, weil das Geschäft schließe, besonderen Kunden ein Geschenk machen. Der Senior stutzte. Er beendete sofort das Gespräch, rief beim echten Händler an und bemerkte die Lüge.

Das sind die Maschen der falschen Teppichhändler

Kurze Zeit später meldete sich der Duisburger bei der Polizei. Die Kripo warnt vor den falschen Händlern. Eine beliebte Masche ist, vorzugeben, einen Teppich zu verschenken, um sich so Zutritt zu der Wohnung der Senioren zu verschaffen. Eine andere Möglichkeit ist das Verkaufen von vermeintlich wertvollen Perserteppichen.

Wiederum andere Trickbetrüger spinnen die Geschichte häufig so: Unter dem Vorwand, den vor Jahren gekauften Teppich zu reinigen, versuchen sie die wertvollen Stücke inklusive der Kosten für die Reinigung zu ergaunern. Die Polizei rät den Senioren, keine fremden Menschen in die Wohnung zu lassen. Wer am Telefon mit dieser Masche belästigt wird, legt am besten einfach auf und ruft die Polizei.