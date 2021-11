Duisburg: Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Senior

Duisburg. Die Polizei sucht nach einem 81-jährigen Duisburger. Der Mann wird seit Donnerstagabend vermisst und könnte sich in Mönchengladbach aufhalten.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den 81-jährigen Klaus-Jürgen N. aus Duisburg-Bergheim gesehen? Laut Polizei hat er seine Frau am Donnerstagabend mit dem Auto zu einer Gaststätte auf dem Sternbuschweg in Duisburg-Neudorf gefahren. Anschließend soll er sich auf den Weg nach Hause gemacht haben. Dort sei er aber nie angekommen.

Wie es weiter heißt, habe er noch in der Nacht mit seiner Frau telefoniert und ihr berichtet, dass er durch Krefeld, Neuss, Willich und Kaarst gefahren sei. Dabei habe auch über Unwohlsein und Kopfschmerzen geklagt und ihr erzählt, dass sein Tank fast leer sei. Danach war sein Handy ausgeschaltet. Zuletzt konnte das Gerät um 2 Uhr am Freitagmorgen in Mönchengladbach-Wickrath geortet werden.

Polizei Duisburg sucht vermissten Klaus-Jürgen N.

Klaus-Jürgen N. ist ca. 1,80 Meter groß und von hagerer Statur. Beim Verschwinden trug er laut Polizei eine graue Funktionshose sowie ein rot-blau kariertes Hemd. Darüber trug er mit eine schwarz-anthrazitfarbenen Fleecejacke und eine schwarze Jacke. Der Senior ist mit einem Suzuki Vitara in weiß (BJ 2014) mit dem Kennzeichen DU-GK1989 unterwegs.

Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem vermissten Klaus-Jürgen N. Foto: Polizei Duisburg

Die Polizei geht davon aus, dass der 81-Jährige orientierungslos ist und sich in einer hilflosen Lage befindet. Es ist wahrscheinlich, dass er sich in Mönchengladbach und Umgebung aufhalten könnte. Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Fahrzeug oder Aufenthaltsort des Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0152/09010563 zu melden. (red)

