Duisburg: Polizei sucht mit Foto nach rotblondem Schläger

Duisburg. Bei den Ermittlungen zum Angriff auf einen 18-Jährigen ist die Polizei Duisburg auf Fotos gestoßen. Nun fahndet sie nach dem Tatverdächtigen.

Die Duisburger Polizei fahndet jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem rotblonden Schläger. Wie die Ermittler am Mittwochnachmittag bekanntgaben soll der junge Tatverdächtige einem 18-Jährigen bereits am 17. März 2019 in Bereich der Steinschen Gasse ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizei Duisburg sucht nach diesem jungen Angreifer. Foto: Polizei Duisburg

Rückblick: Der Unbekannte war am fraglichen Tag mit Begleitern unterwegs. Vor einem Kiosk an der Friedrich-Wilhelm-Straße sprach er den 18-Jährigen und seinen Freund an, bat sie um Geld. Als die jungen Männer der Bitte nicht nachkamen und weggingen, nahm die Gruppe die Verfolgung auf. An der Steinschen Gasse griffen sie an, der etwa zwei Meter große Unbekannte schlug dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Duisburg: Ermittler stoßen auf Foto

Dem Duo gelang letztendlich die Flucht, die Verletzungen des 18-Jährigen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Bei den Ermittlungen zu der Attacke stieß die Kripo nun auf das Foto aus der Überwachungskamera des Kiosks. Die beiden Opfer erkannten darauf den Angreifer. Nun bittet die Polizei unter 0203 280 0 um Hinweise zur Identität des jungen Mannes.