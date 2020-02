Duisburg. Das Platzhirsch Festival in Duisburg am Dellplatz soll in diesem Jahr umsonst sein. Für die Realisierung rufen die Festivalmacher zu Spenden auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Platzhirsch Festival soll freien Eintritt bekommen

Seit 2013 gibt es mit dem Festival Platzhirsch rund um den Dellplatz drei Tage Musik, Kunst, Theater und Tanz: Am letzten August-Wochenende, vom 28. bis 30. August, röhrt der Hirsch endlich wieder. Doch in diesem Jahr hat das Platzhirsch-Team einen ambitionierten Plan: Das Festival soll komplett umsonst sein – draußen und drinnen, ohne Wenn und Aber. Für die Realisierung ruft das Orga-Team zu Spenden auf.

Ob Open-Air-Bühne, Galerie, Kirche oder Club – alle Festival-Locations sollen kostenfreizugänglich sein. Konzerte und Theater, Ausstellungen, Tanz und Performances sowie natürlich das Kinderprogramm KITZ sollen bei freiem Eintritt steigen.

Platzhirsch Festival 2020: Freier Eintritt geplant

„In Duisburg gibt es eine große Spanne zwischen Arm und Reich. Das neue Konzept trägt dieser Tatsache Rechnung: das ganze Programm ohne Einlasskontrollen, solidarisch mitgedacht und mitgetragen von allen, die den Platzhirsch lieben und es sich leisten können, die Idee dahinter zu unterstützen“, teilt das Platzhirsch-Team mit.

Wie das funktionieren soll? Die Veranstalter rufen zu Spenden auf. „Alle, die sich sonst ein Ticket kaufen würden und alle, die Lust und die Möglichkeit haben, mit einer Spende das Fortbestehen des Hirschen zu sichern, können einen Beitrag dazu leisten.“ Auf der Plattform betterplace.org haben die Festivalmacher deshalb eine Kampagne gestartet. Das Spendenziel liegt bei 10.000 Euro.

Verzicht auf Kontrolle der Festivalbändchen

Mit dem Geld soll allen, die sich kein Ticket leisten können aber Interesse an Musik und Kultur haben, die Teilhabe am kompletten Festivalprogramm ermöglicht werden. An allen Spielorten soll auf die Kontrolle der Festivalbändchen verzichtet werden.

Platzhirsch-Festival- Tag 1 1 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 1 Bewertung

12 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 37 Platzhirsch-Festival- Tag 1 Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Seit vielen Jahren setzt eine Gruppe engagierter Duisburger komplett ehrenamtlich auf Kreativität. Und erschafft – mit der Unterstützung von jeweils über hundert freiwilligen Platzhirsch Volunteers an den drei Festivaltagen – ein phantasievolles Eigengewächs. Die Veranstalter hoffen, „dass die Platzhirschfans das Konzept ‘Freier Hirsch’ toll finden und helfen, es zu verwirklichen.“

Wie Sie helfen können? Die Kampagne für ein kostenloses Platzhirsch-Festival finden Spendenwillige im Internet unter www.gut-fuer-duisburg.de/projects/76867. Neben der betterplace-Aktion sind Spenden wie immer auch weiterhin möglich direkt an den Trägerverein Kultursprung e.V. unter dem Stichwort „Platzhirsch Fonds für die Freie Kultur“ bei der Sparkasse Duisburg, IBAN DE73 3505 0000 0200 21422 11, BICDUISDE33XXX.