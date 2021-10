Duisburg plant verkaufsoffenen Sonntag – wann es soweit ist

Am 31. Oktober wird es in Duisburg einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Warum die Geschäfte an diesem Tag öffnen dürfen.

Duisburg. In Duisburg findet Ende Oktober ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt statt. Für den Handel sei der Tag extrem wichtig. Das ist geplant.

In Duisburg dürfen am Sonntag, 31. Oktober, im Rahmen der in der Innenstadt stattfindenden Veranstaltungen die Geschäfte öffnen. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr sollen dann die Läden entlang der Königstraße sowie in der Altstadt ein zusätzlicher Anziehungspunkt sein.

„Für den Handel ist ein verkaufsoffener Sonntag extrem wichtig“, sagt Doris Lewitzky, Geschäftsführerin des Handelsverband Niederrhein. Zum einen, weil der stationäre Einzelhandel immer in Konkurrenz zum E-Commerce steht und gerade Sonntage für Amazon und Co. als umsatzstarke Tage gelten.

Verkaufsoffener Sonntag in Duisburg: Innenstadt als Erlebnisort

Zum anderen und wesentlich entscheidender: „Wir können so den Fokus auf die Innenstadt lenken. Familien haben sonntags Zeit zu flanieren“, sagt die Handelsexpertin. Die Innenstadt werde so zu einem Erlebnisort, bleibe positiv in Erinnerung. Gerade für den durch Corona gebeutelten Einzelhandel sei dies wichtig.

Weil es darum gehe, die Innenstadt zu erleben, gehe es an einem Sonntag nicht alleine um den Umsatz. Grundsätzlich herrscht bei dem Thema Uneinigkeit: Viele Händler sehen einen verkaufsoffenen Sonntag zwar als umsatzstark an, Experten glauben jedoch, dass es letztlich auch zu Umsatzverschiebungen innerhalb der Woche kommt. Laut dem Handelsverband werden in einer normalen Wochen im stationären Handel rund 40 Prozent des Wochenumsatzes an den Tagen Freitag und Samstag erzielt.

Weiterer verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt geplant

Seit 2018 in NRW das Ladenöffnungsgesetzt erneuert wurde, dürfen verkaufsoffene Sonntage nur gleichzeitig mit Veranstaltungen wie Messen oder Volksfeste stattfinden, die eine größere Anziehungskraft haben als die geöffneten Geschäfte.

Weil am 31. Oktober mit dem Kürbisfest und einem Streetfood-Festival gleich zwei große Veranstaltungen in der Innenstadt geplant sind, ist diese Voraussetzung gegeben. Auch am Sonntag, 5. Dezember, und im Zuge des Weihnachtsmarktes, soll in der Duisburger Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden.

