Duisburg plant Kultursommer für Kinder im Innenhafen

Duisburg. Im letzten Jahr musste das Kinderkulturfestival im Mai wegen Corona abgesagt werden. In diesem Jahr zieht das Programm in die Sommerferien um.

Das eigentlich für Mai geplante Kinderkulturfestival fällt nicht zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie aus, sondern wird 2021 in die Sommerferien verlegt. Das Kulturbüro bereitet einen corona-konformen „Kinderkultursommer“ vom 31. Juli bis zum 8. August im Innenhafen vor.

Wie beim Kinderkulturfestival gehören seit vielen Jahren zum Programm internationale Theaterproduktionen, Straßenkünstler und eine Mitmachausstellung. Darüber hinaus sind Workshops und Aktionen während des gesamten Zeitraums vorgesehen.

Duisburg bietet spannendes Programm in den Sommerferien

Die Duisburger Kulturdezernentin Astrid Neese freut sich: „Durch den neuen Zeitraum und die Neukonzeption können wir den Duisburger Kindern ein vielfältiges und spannendes Programm in der vorletzten Woche der Sommerferien im Innenhafen bieten. Auch Kinder, die in den Sommerferien nicht verreisen, haben so die Möglichkeit, etwas Besonderes in den Ferien zu erleben.“

Alle Informationen zum „Kinderkultursommer“ sind im Internet unter www.kinderkulturfestival.de zu finden.