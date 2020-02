Duisburg per Rad kennenlernen: Neue „City-Bike-Tour“ startet

Die Stadt mit dem Fahrrad entdecken: Das verspricht eine neue Radtour in Duisburg. Am Dienstag stellte Oberbürgermeister Sören Link gemeinsam mit Vertretern des ADFC im Rathaus das Projekt „Duisburger-City-Bike-Tour“ vor. Die von Stadt und Fahrrad-Club entwickelte Tour dient dem Zweck, Neubürgern, aber auch interessierten „Alteingesessenen“, die Stadtbezirke näher zu bringen.

Die Premiere dieser Reihe beginnt mit der Erkundung des Stadtbezirks Meiderich. Bezirksmanager Ottmar Schuwerak freute sich, dass sein Stadtteil den Anfang macht: „Es gibt etliche interessante Projekte, die wir im Rahmen der Radtour vorstellen werden. Gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Fahrradtour in Duisburg: Informationen über Stadtteile in lockerer Form

Der informative Radausflug durch Meiderich erstreckt sich über rund 10 Kilometer und wird zwischen drei und vier Stunden dauern. Klaus Hausschild (ADFC) ergänzte: „Wir werden bei den Stopps Informationen in lockerer Form vermitteln, dass alles läuft völlig stressfrei ab.“

Eine „Generalprobe“ gab es bereits im Sommer des letzten Jahres, als Duisburgs OB gemeinsam mit 80 weiteren Teilnehmen die Stadt vom Rheinorange bis zum Botanischen Garten durchquerte. Die Erfahrungen dieser Veranstaltung bilden die Grundlage für das aktuelle „City-Bike“-Konzept. Sören Link: „Die Tour im letzten Sommer hatte eine ungemein positive Resonanz. Wir wollen aber nicht nur die schönen Seiten der Stadt zeigen, sondern auch Dinge die nicht so gut sind oder das, was gerade in Entwicklung ist.“

Fahrradtour in Duisburg: begrenzte Teilnehmerzahl

Die Erkundung der Stadtteile per Rad hat für Uwe Bensch vom ADFC noch einen weiteren Aspekt: „Im Rahmen der Tour wird auch deutlich, wie es in Sachen Mobilität vor Ort aussieht.“ Aus den Erfahrungen der letztjährigen Sommertour hat man gelernt, die Anzahl der Teilnehmer ist auf 25 begrenzt. „Eine größere Gruppe ist ohne Polizeibegleitung nicht zu handeln“, sagt Hausschild.

Die Radtour durch Meiderich findet am Samstag, 21. März, statt. Start ist um 13 Uhr am Bezirksamt Meiderich, Von-der-Markt-Straße 36. Vorherige Anmeldungen sind per Email unter u.schramke@stadt-duisburg.de oder telefonisch unter 0203 94000 erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Fahrräder der Teilnehmer in einem verkehrssicheren Zustand sein müssen.