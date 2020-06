Duisburg: Passanten retten Person aus Uettelsheimer See

Eine Person musste am Samstag aus dem Uettelsheimer See gerettet werden.

Duisburg. Eine Person wäre am Samstag fast im Uettelsheimer See in Duisburg ertrunken. Passanten holten die Person aus dem Wasser.

Am Uettelsheimer See in Duisburg-Homberg wäre am Samstag fast ein Mensch ertrunken.

Um 16 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem so genannten „Ertrinkungsnotall“ gerufen. Passanten hatten die betroffene Person bereits vor Eintreffen der Feuerwehrleute aus dem Wasser des Uettelsheimer Sees gezogen.

Ersthelfer griffen sofort ein

Ersthelfer begannen sofort mit lebensrettende Sofortmaßnahmen, teilte die Feuerwehr am Samstagabend mit. Die betroffene Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert.

An dem Einsatz waren zehn Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst beteiligt. (red)