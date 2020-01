Duisburg. Ein Zusteller hat in Duisburg drei Diebe an seinem Lieferwagen entdeckt. Als das Trio ihn angreifen wollte, zückte er ein Warndreieck.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Paketzusteller verscheucht Diebe mit Warndreieck

Drei Männer haben in Alt-Walsum versucht, einen Paketzusteller zu bestehlen. Mit einem Warndreieck schlug der 41-Jährige sie in die Flucht.

Während der Zusteller am Freitag um 14 Uhr ein Paket an der Theißelmannstraße auslieferte, wollte das Trio zuschlagen und Waren aus dem Innenraum des Lieferwagens stehlen. Der 41-Jährige bemerkte die Diebe. Als er sie zur Rede stellte, griffen die Männer an. Mit dem Warndreieck in der Hand schlug er sie in die Flucht.

Duisburg: Diebe bedrohen Zeugen mit einem Messer

Ein 66 Jahre alter Zeuge beobachtete daraufhin, wie das Trio in einen grauen Ford mit Weseler Kennzeichen stieg und flüchtete. Der 66-Jährige nahm die Verfolgung auf. Als einer der Diebe ihm jedoch mit dem Messer drohte, brach er diese ab.

Die Ermittler überprüfen laut Polizei nun sämtliche Hinweise, um den Tätern doch noch auf die Schliche zu kommen.