Duisburg. Im Helios Klinikum Duisburg bekommen Frühchen kleine gehäkelte Kraken-Stofftiere geschenkt. Warum die Tierchen für die Entwicklung sinnvoll sind.

Duisburg: Oktopus-Stofftiere helfen Frühchen im Krankenhaus

Die kleinsten Patienten des Helios Klinikums in Duisburg brauchen besonders viel Ruhe und Aufmerksamkeit. Bei der Entwicklung der Frühchen sollen kleine gehäkelte Kraken helfen.

Eigentlich hätten viele der Frühchen, die im Helios Klinikum im Perinatalzentrum Level 1 der Kinderklinik geboren werden, noch Zeit gebraucht, um sich im schützenden Bauch der Mütter zu entwickeln. Gleich nach der Geburt kommen die Neugeborenen deshalb in einen Brutkasten, darin wird für gleichbleibende Temperatur gesorgt. Gleichzeitig sind die Frühgeborenen so vor Infektionen geschützt. Neben der medizinischen Versorgung brauchen die Frühchen in dieser Zeit aber vor allem eines: Zuneigung und Liebe.

Die Mütter versuchen, ihren Kindern so oft wie möglich Körperkontakt zu ermöglichen. Nur mit Windeln bekleidet, liegen die Babys auf Mamas nackter Haut. „Känguruhen“, wird diese Methode genannt, die die Frühchenentwicklung fördern soll und die emotionale Bindung stärkt.

Stoff-Oktopus soll Frühchen Halt geben

Aber auch wenn sich die Eltern gerade nicht in der Nähe der Babys befinden, sollen sie ein vertrautes Gefühl von Zuneigung spüren: Deshalb bekommt jedes Frühchen einen Stoff-Oktopus geschenkt, der von den Krankenschwestern Jolanta Könighaus und Larisa Cordier gehäkelt wird.

Dabei dienen diese Stofftierchen nicht nur zum Kuscheln, sondern erfüllen einen Zweck: „Sie haben einen förderlichen Einfluss auf die Entwicklung der Frühchen“, sagt Jolanta Könighaus, Fachkinderkrankenschwester im Perinatalzentrum Level 1.

https://www.waz.de/staedte/duisburg/kreisssaal-check-st-johannes-klinik-in-duisburg-id227574409.htmlDie Tentakeln der Stofftiere fühlen sich ungefähr wie eine Nabelschnur an, geben den Babys also ein vertrautes Gefühl. „Besonders beim Schlafen klammern die Frühchen sich gerne an die Beine der Stofftiere, so ähnlich wie sie sich im Bauch ihrer Mutter noch an die Nabelschnur geklammert haben“, sagt Könighaus.

Wolle wird gespendet

Die Häkeltierchen lenken die Frühchen außerdem von der notwendigen Sonde und dem Beatmungstubus ab. Damit den beiden Häklerinnen die Wolle nicht ausgeht, sorgt der Verein KiK, Kind im Krankenhaus, regelmäßig mit Spenden für Nachschub. Auch nach der Entlassung bleiben die Häkeltierchen treue Begleiter der Frühchen und können mit nach Hause genommen werden.