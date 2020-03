Duisburg: Notbetreuung für Kinder jetzt auch am Wochenende

Die Stadt Duisburg will jetzt auch nachmittags und an den Wochenenden eine Kinderbetreuung in Kindern und Schulen gewährleisten. Das Angebot gilt nur für Eltern, die in Berufen tätig sind, welche in der Coronakrise relevant sind.

Die Stadt Duisburg weitet ihr Angebot zur Notbetreuung für Kinder in Schulen und Kindertagesstätten deutlich aus. So sollen auch samstags und sonntags sowie während der Osterferien Kinder betreut werden, wenn deren Eltern in "kritischen Infrastrukturen" beschäftigt sind.

Dieses Angebot gilt ab sofort und jetzt auch losgelöst von der Beschäftigung beider Elternteile in den infrastrukturkritischen Berufen. Entscheidend sei aber weiterhin, dass eine private Betreuung nicht möglich ist. Um die Betreuung in Anspruch nehmen zu können, reicht künftig, wenn ein Elternteil die Bescheinigung seines Arbeitgebers vorlegen kann, in seinem Beruf in der Corona-Krise unabkömmlich zu sein. Für Alleinerziehende gilt das Angebot ebenfalls.

Nur an den Osterfeiertagen keine Betreuung

An den Schulen, die ein Ganztagsangebot haben, soll die Notbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 6 ebenfalls bis in den Nachmittag reichen. An den Ostertagen soll es keine Notbetreuung geben, teilt die Stadt mit.

Zur kritischen Infrastruktur gehören die Versorgung mit Energie, Wasser und Lebensmitteln, das Gesundheitswesen, Telekommunikation, Finanzwesen, Transport und Verkehr, staatliche Verwaltung, die Schulen selbst und Einrichtungen der Kinder- Jugend und Behindertenhilfe.

Ministerium schreibt Elternbrief: Angebot gilt nur in begründeten Fällen

Der Betreuungsanspruch für Kinder unter sechs Jahren soll in den Kitas erfüllt werden, mit denen Eltern einen Betreuungsvertrag haben. Einen Betreuungsanspruch haben auch die Eltern, die keinen Betreuungsvertrag mit einer Kita haben. Eltern wenden sich in diesen Fällen an das Jugendamt.

In einem Elternbrief appellierte das Familienministerium an die Eltern, dass das Angebot aus Infektionsschutzgründen nur in begründeten Fällen in Anspruch genommen werden sollte. Mit jedem zusätzlichen Kontakt außerhalb der Familie entstehe ein steigendes Infektionsrisiko für das Kind und die Familie. Diesem Appell schließt sich die Stadt Duisburg explizit an.

Eltern, die selbst Krankheitssymptome aufweisen oder kranke Kinder haben oder wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen stehen, sollen ihre Kinder nicht zur Betreuung bringen.