Duisburg-Nordsee: Hier gibt’s die letzten Startplätze

Duisburg. Mit dem Fahrrad von Duisburg an die Nordsee an einem Tag? Das ist das Ziel der R2NSC am Samstag. Hier gibt’s Plätze für die Tour nach Bensersiel.

Zum zehnten Mal startet am kommenden Samstag, 17. Juni, die „Ruhr2NorthSeaChallenge“ (R2NSC). Um 4.30 Uhr morgens machen sich hunderte Radler auf Renn- und Tourenrädern oder E-Bikes auf den 300 Kilometer langen Weg an den Nordsee-Strand in Bensersiel. Für Kurzentschlossene bieten die Organisatoren noch letzte Startplätze für Duisburgs größten Radmarathon an. Ein Platz für die Rückfahrt nach Duisburg kann im Bus für Sonntagvormittag um 11 Uhr gebucht werden.

Die Radfahrer erwartet bestes Wetter für die Tour, die über Nebenstrecken zwischen A31 und niederländischer Grenze durch Münsterland, Emsland und Ostfriesland in den kleinen Badeort an der Küste führt. Nach dem Start an der Schauinsland-Arena wird alle 50 Kilometer Verpflegung angeboten, auf halber Strecke ein Mittagessen. Für den Gepäcktransfer wird gesorgt. Nach dem Zielfoto klingt der Tag gemeinsam bei Live-Musik im Hafen von Bensersiel aus. Für den Gepäcktransfer wird gesorgt. Alle Infos und Buchung unter: www.ruhrchallenges.de

