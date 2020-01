Duisburg-Hochfeld. Seit Juli 2019 ist das Mieter-Café im City-Wohnpark in Duisburg-Hochfeld geöffnet. Wie kommt das Café bei den Anwohnern an? Ein Besuch vor Ort.

Duisburg: Neues Café am City-Wohnpark für Mieter

1200 Menschen wohnen im City-Wohnpark der Gebag an der Musfeldstraße in Hochfeld. Damit sich die Nachbarschaft begegnen kann, hat die Gebag in Kooperation mit dem Verein Helferelfen e.V. ein ehemaliges Aktenlager in ein Mieter-Café umgebaut. Seit Juli gibt es dort Kaffee und Kuchen, seit Oktober auch warme Speisen. Wie kommt das Café bei den Anwohnern an?

Der Andrang im Café im Duisburger City-Wohnpark ist groß

Am Mittwoch vor Weihnachten ist der Andrang im Café Heimatherz groß: Um die Mittagszeit sind fast alle Tische belegt. Bratwurst mit Salzkartoffeln, Erbsen und Möhren stehen auf der Speisekarte. Vegetarier können sich eine Knoblauch-Ofenkartoffel bestellen. Die Preise sind fair: 3,80 Euro kostet die Bratwurst, 3,20 Euro die Kartoffel. Für die Anwohner des City-Wohnparkes ist das Café zu einer willkommenen Anlaufstelle geworden. Sie kommen, um sich wenigstens einmal die Woche das Kochen zu ersparen und vor allem um einfach einmal aus den eigenen vier Wänden herauszukommen.

So geht es zum Beispiel Christa Schmitz, die sich an diesem Tag für die Bratwurst entschieden hat: „Zuhause bin ich allein. Mein Fernseher ist mein Begleiter“, erzählt sie. Gudrun Holzwar geht es ähnlich: „Ohne das Café würde ich alleine zu Hause essen“. Stattdessen sprechen die beiden Frauen nun über die Hunde des Ehepaar Piels, das ihnen gegenüber sitzt. Johann Piel und seine Frau Daniela sind ein- bis zweimal die Woche im Café. Er sei hier, um Kontakte zu suchen und mit anderen Leuten zu sprechen, sagt Johann Piel.

Am Mittwoch vor Weihnachten ist der Andrang im Mieter-Café im City-Wohnpark groß. Bratwurst oder Ofenkartoffeln stehen auf dem Speiseplan. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

So werden sich das die Verantwortlichen bei der Gebag um Dennis Ifkovitz vorgestellt haben, als sie das Café im Juli zusammen mit dem Verein Helferelfen e.V. eröffnet haben. „Auf lange Sicht soll sich das Café zum Quartiersmittelpunkt entwickeln“, erklärt Dennis Ifkovitz die Idee dahinter. Er leitet bei der Gebag die Abteilung Sozial- und Quartiersmanagement.

Seit Anfang des Jahres habe die Duisburger Baugesellschaft die Räume in der Musfeldstraße schrittweise und größtenteils durch den Einsatz der Quartiershelfer renoviert, erklärt Ifkovitz. Die Einrichtungsgegenstände stammen Ifkovitz zufolge überwiegend aus Spenden und Wohnungsauflösungen. Im Rahmen des Heimatgarten-Projektes, das die Gebag zusammen mit der Gesellschaft für Beschäftigungsförderung (GfB) seit 2017 im City-Park anbietet, seien die Holztische gebaut worden.

Die Erlöse aus dem Mieter-Café gehen an bedürftige Duisburger

Die Räume stellt die Gebag dem Verein Helferelfen e.V. kostenlos zur Verfügung. Die Ehrenamtlichen um die Vorsitzende Birgit Gietzel kümmern sich darum, den Betrieb am Laufen zu halten. Sie kaufen ein und helfen im Service mit. Zur Seite stehen ihnen dabei zwei Vollzeit-Kräfte, die die Arbeit in der Küche übernehmen.

Was nach – abzüglich der Kosten – für den Einkauf neuer Lebensmittel übrig bleibt, werde an bedürftige Duisburger gespendet, erklärt Birgit Gietzel. Denn die Kosten für das Personal in der Küche sind bereits gedeckt. Sie werden aus Fördermitteln des Teilhabechancengesetzes finanziert, mit dem Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Bei Figen Yagcioglu und Serpil Dogan ist das gelungen: Figen Yagcioglu kocht, backt und serviert seit Juli 2019 im Mieter-Café. Serpil Dogan ist seit Oktober dabei. Bis 2008 habe sie 25 Jahre lang im Johannes-Hospital als Küchenhilfe gearbeitet, erklärt Serpil Dogan. Seitdem war sie arbeitslos.

Figen Yagcioglu, Serpil Dogan und Sabine Hirsch (v.l.) kochen und servieren Essen und Getränke im Mieter-Café. Figen und Serpil arbeiten Vollzeit im Café. Sabine Hirsch ist ehrenamtliche Helferin beim Verein Helferelfen e.V.. Foto: Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Weil der Andrang so groß sei, werde das Angebot ab dem 6. Januar ausgeweitet, erklärt Birgit Gietzel. Einerseits werden die Öffnungszeiten verlängert: So soll das Café morgens eine halbe Stunde früher öffnen und montags und freitags nachmittags zwei Stunden länger geöffnet bleiben. Andererseits wird es zusätzlich zum Mittagstisch am Mittwoch auch am Donnerstag ein kleineres, warmes Gericht geben.

Für das neue Jahr hat Brigitte Gietzel ebenfalls schon Ideen: Ein Muschelessen oder ein Osterbrunch schweben ihr vor. Die Anwohner des City-Wohnparks dürfen sich also auf das Jahr 2020 freuen.