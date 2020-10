Duisburg: Neuer Rat gründet sich trotz Corona am Montag

Duisburg. 102 neue Ratsleute kommen am Montag zur konstituierenden Sitzung in der Philharmonie zusammen. Der OB bittet sie, Masken auch am Platz zu tragen.

Oberbürgermeister Sören Link und die Duisburger Kommunalpolitik stecken wie viele der in NRW neu gewählten Ratsleute coronabedingt in der Zwickmühle: Die Wahlperiode der am 13. September gewählten Vertretungen beginnt am 1. November, und laut Gemeindeordnung NRW muss „die erste Sitzung innerhalb von sechs Wochen stattfinden“. Die konstituierende Sitzung des neuen Rates im Corona-Risikogebiet Duisburg mit der höchsten Infektionsrate in NRW soll trotz des bundesweiten Teil-Lockdowns wie geplant am Montag, 2. November, in der Philharmonie stattfinden, wie Stadtsprecher Peter Hilbrands am Mittwochabend sagte.

Corona-Ausnahmeregeln kennt die Gemeindeordnung nicht, und in abgespeckter Form kann die Gründungsversammlung wohl nicht über die Bühne gehen: Alle 102 gewählten Mitglieder des Gremiums müssen durch den Oberbürgermeister eingeführt und verpflichtet werden. Sie müssen auch die neuen Ausschüsse des Rates erst bilden – der kleinere Haupt- und Finanzausschuss (HFA) könnte also wegen des Infektionsgeschehens, anders als noch im Frühjahr, nicht als „Ersatz-Rat“ einspringen. Und eine Verschiebung der konstituierenden Ratssitzung ist aktuell nicht vorgesehen.

Neuer Sitzungsort für Duisburger Riesen-Rat gesucht

Duisburgs Einwohnerzahl entsprechend hat der Rat der Stadt planmäßig 72 Mitglieder. Da die SPD jedoch in den 36 Wahlbezirken mehr Sitze direkt errungen hat (32), als ihr nach dem Stimmenanteil zustehen (22), muss die Zahl der Sitze von 72 auf 102 erhöht werden.

So wächst die SPD-Fraktion durch Überhangmandate, die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate. Die Folge des Verhältnisausgleichs: 30 Extra-Sitze sorgen dafür, dass Duisburg den mit Abstand größten Rat Nordrhein-Westfalens bekommt.

Für diesen wäre selbst in einer coronafreien Welt im historischen Ratssaal nicht ausreichend Platz, da an den Sitzungen auch Fraktionsgeschäftsführer, Dezernenten, Mitarbeiter der Verwaltung und Journalisten teilnehmen. „Unser Ziel ist es, einen neuen, festen Sitzungsstandort für den Rat der Stadt zu finden“, berichtet Stadtsprecher Hilbrands. „Dort sollen alle Ratsmitglieder und die Öffentlichkeit ausreichend Platz haben.“

Der Saal im Rathaus werde bis 2025 stattdessen „weiterhin für Veranstaltungen oder Sitzungen von kleineren Gremien genutzt“. Hier wird coronakonform mit ausreichend Abstand zum Beispiel die 17 Mitglieder große Bezirksvertretung Mitte tagen.

OB Link bittet Ratsleute „eindringlich“, ihren Mund-Nasen-Schutz auch am Platz zu tragen

Für anderthalb Meter Mindestabstand soll es selbst für 102 Ratsleute und Mitarbeiter der Stadt am Montag in der Philharmonie der Mercatorhalle reichen. Den großen Konzertsaal hatte die Stadt aus Infektionsschutzgründen bereits für die Ratssitzung am 15. Juni angemietet, damals noch für 84 Ratsleute.

Im Gebäude gilt das Maskengebot, im Saal ein Hygienekonzept. „Ein Maskengebot auch am Platz ist bei der Ratssitzung nicht rechtlich verpflichtend“, erläutert Stadtsprecher Hilbrands. OB Link habe jedoch „alle Fraktionen eindringlich gebeten, auch am Platz den Mund-Nasen-Schutz aufzubehalten“.

Für die vorgeschriebene geheime Wahl der neuen Bürgermeister/Stellvertreter des Oberbürgermeisters werde es „ebenfalls entsprechende Regelungen und räumliche Vorkehrungen geben“, so Hilbrands.

Nur der Wahlprüfungsausschuss wird bereits am Montag besetzt

Die Mitglieder der am Montag gebildeten Ausschüsse werden vom Rat der Stadt in seiner zweiten Sitzung gewählt, die bereits für den 15. November angesetzt ist – ebenfalls in der Philharmonie der Mercatorhalle.

Eine Ausnahme ist der Wahlprüfungsausschuss. Dieser wird bereits am Montag besetzt, denn er muss nach dem Kommunalwahlgesetz „unverzüglich über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl“ entscheiden – und sich mit einigen Unregelmäßigkeiten und Wahlbetrugsversuchen bei den Duisburger Kommunalwahlen beschäftigen.

Wahlleiter Murrack legt dem Wahlprüfungsausschuss die bei ihm eingegangenen Einsprüche vor. Die Frist läuft am Donnerstag, 29. Oktober, ab. Die Sitzung des Wahlprüfungsausschusses ist noch nicht terminiert.