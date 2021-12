Duisburg: Neue Straßenbahn ist im Betriebshof angekommen

So sehen Duisburgs neue Straßenbahnen von innen aus: Im September 2020 gewährte die DVG einen Blick in ein Vorserienfahrzeug des Herstellers Bombardier.

Duisburg. Die erste neue Straßenbahn ist in Duisburg: Hersteller Bombardier hat der DVG das erste Serienfahrzeug ausgeliefert. Unterwegs ist es noch nicht.

Hersteller Bombardier hat seine Ankündigung umgesetzt und das erste Serienfahrzeug der neuen Straßenbahn doch noch im Jahr 2021 nach Duisburg an die DVG ausgeliefert.

„Das erste Serienfahrzeug ist am Betriebshof Grunewald angekommen“, bestätigte DVG-Sprecherin Kathrin Naß am Donnerstag.

Neue DVG-Bahn muss noch zugelassen und beklebt werden

Die neue Straßenbahn hat aber noch keine Zulassung. Es werde noch einige Wochen dauern, bis die DVG diese im Fahrgastbetrieb einsetzen kann, so Naß. Zudem müsse das neue Fahrzeug noch beklebt werden, etwa mit dem DVG-Logo.

Die DVG investiert nach eigenen Angaben rund 135 Millionen Euro in ihre neue Niederflur-Flotte. In der Vergangenheit hatte es bei Bombardier immer wieder Lieferschwierigkeiten gegeben – laut DVG vor allem Probleme bei Lieferanten vom Hersteller. Als Entschädigung bekommt die DVG 49 statt der ursprünglich geplanten 47 neuen Straßenbahnen. Weitere „kaufmännischen Kompensationen“ seien vorgesehen. (

• Die neuen Fahrzeuge sind mit 34 Metern um einen Meter länger und mit 2,30 Metern zehn Zentimeter breiter als die alten Bahnen. Sie bieten 200 statt wie bisher 170 Fahrgästen Platz.

• Die neuen Bahnen verfügen über eine Klimaanlage, über WLAN und ein Kollisionswarnsystem.

• Für mobilitätseingeschränkte Menschen mit Rollatoren, Rollstühlen oder E-Scootern gibt es Stehhilfen zum Anlehnen, Klappsitze und ausklappbare Rampen.

• Der Niederfluranteil liegt bei 70 Prozent (vorher 20 Prozent). An jeder Seite sind fünf Außenschwenktüren vorhanden – so wie schon heute in den DVG-Bussen.

