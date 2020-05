Premiere für das Autokino an der MSV-Arena in Duisburg war am 18. April mit „Das perfekte Geheimnis“.

Kino Duisburg: Nachfolge für Filmforum-Autokino ist in Arbeit

Duisburg. Nach den ausverkauften Vorstellungen an der Duisburger MSV-Arena planen Filmforum und Landschaftspark ein neues Kinoformat als Fortsetzung.

Der Erfolg des Autokinos auf dem Parkplatz am MSV-Stadion ermutigt Filmforum-Chef Michael Beckmann, ein Nachfolgeformat zu finden: „Solange ein regulärer Kinobetrieb nicht möglich ist, müssen Alternativen oder Ergänzungen gesucht werden. Gemeinsam mit dem Landschaftspark Duisburg-Nord wird aktuell an einem passenden Konzept gearbeitet. Näheres dazu soll noch in dieser Woche bekanntgegeben.“

Damit deutet sich ein Sommerkino im Kleinformat an. „Allabendlich ausverkaufte Vorstellungen und viel Lob von allen Seiten waren die Bestätigung dafür, dass auch ein solches aus der Not geborenes Konzept sehr gut funktionieren kann“, sagt Beckman im Rückblick auf das Autokino. Vor allem die Mitarbeiter, die sonst im Stammhaus am Dellplatz ihren Dienst tun, hätten mit ihrem Engagement dafür gesorgt, dass den Besuchern dieses außergewöhnliche Kinoerlebnis vermittelt werden konnte.“