Eine Fahranfängerin ist in Duisburg-Bergheim mit einem Lkw zusammengeprallt.

Duisburg. Eine 18-Jährige aus Moers ist auf dem Heimweg von einer Party mit einem Lkw zusammengeprallt. Die junge Frau war offenbar alkoholisiert.

Duisburg: Nach Party – 18-Jährige fährt auf Laster auf

Eine Fahranfängerin aus Moers ist auf dem Heimweg von einer Party in Duisburg-Bergheim mit einem Laster zusammengeprallt. Die 18-Jährige stand unter Alkoholeinfluss.

Laut Polizei war die Fahranfängerin am Dienstagmorgen um 5.35 Uhr mit ihrer 19 Jahre alten Beifahrerin auf der Moerser Straße in Richtung Asterlagen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 26 fuhr sie dann ohne ersichtlichen Grund auf den Lkw eines 52-Jährigen aus Geldern auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags in dem grauen Golf aus.

Unfall in Duisburg: Polizei entnimmt 18-Jähriger Blutprobe

Die 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, ein Rettungswagen brachte sie für die ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr wurde auch eine Blutprobe entnommen, da sie offensichtlich alkoholisiert war. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 6000 Euro.