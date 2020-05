Feuer Duisburg: Müllcontainer brennt in Hamborn – Kripo ermittelt

Duisburg. Ein Müllcontainer hat in der Nacht zu Montag in Duisburg-Hamborn gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.

Ein brennender Müllcontainer hat in Duisburg-Hamborn für einen nächtlichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt.

Ein 28-Jährige hatte in der Nacht auf Montag gegen 3.25 Uhr an der Straße An der Abtei die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen. Der Brand zerstörte den Müllcontainer komplett. Die umliegenden Gebäude blieben jedoch verschont.

Duisburg: Kripo bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0203 280 0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.