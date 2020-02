Duisburg. Es geht los im neuen Mercator-Quartier. Doch die Verlegung von Wasser- und Stromleitungen sorgen zunächst für Staus und Umleitungen in der City

Wer in der Duisburger Innenstadt mit dem Auto unterwegs ist, muss sich über die kommenden Wochen mit schleichendem Verkehr und Umleitungen auseinandersetzen. Für den Baustart des „Mercatorviertels“ verlegen die Stadtwerke Transportwasserleitungen und Stromleitungen an der Gutenberg- und Poststraße. Bis Ende Mai werden die Arbeiten dauern – wenn alles glatt läuft.

Begonnen hat man schon: Seit vergangenem Mittwoch wird an der Wasserleitung entlang der Gutenbergstraße gewerkelt. Um an die Leitungen zu gelangen, muss hier die rechte Fahrspur abgesperrt werden. An der Kreuzung zur Poststraße steht deshalb nur noch die linke Fahrspur zur Verfügung über die der Verkehr abgewickelt werden muss.

Gutenbergstraße wird zum Nadelöhr in beide Richtungen

Weil das jedoch für lange Staus sorgen würde, hat man in Richtung Altstadt die Verkehrsführung umgekrempelt. Von der Gutenbergstraße aus kann man nur noch geradeaus zum Rathaus und nach links zur Steinschen Gasse und Schwanenstraße abbiegen, aber nicht mehr rechts in die Poststraße und Oberstraße. Wer also von Osten über die Köhnenstraße kommt, wird stattdessen eine Kreuzung zuvor über den schmalen Kuhlenwall nach Norden zur Oberstraße geleitet.

Auch in Gegenrichtung ist die Gutenbergstraße zum Teil nur eingeschränkt zu benutzen. Seit Donnerstag wird am Kuhlenwall gebaut, so dass der Verkehr hier in die Gegenfahrbahn gelenkt wird, während entgegenkommende Autos auf den Gehweg ausweichen müssen. Fußgänger auf dem Weg zum Rathaus müssen deshalb auf die linke Straßenseite wechseln.

Stadtwerke verlegen Wasser- und Stromleitungen, die über das Mercator-Gelände verlaufen

Duisburg Mercator-Quartier startet mit Gastro und Einzelhandel Neben einem Hotelkomplex sollen auf dem Grundstück auch Gastronomie und Einzelhandel entstehen. Die Stadtspitze verspricht sich von der „Kombination eines Hotels mit Ladenzeile und Büroimmobilie wichtige Impulse für unsere Innenstadt“, sagt OB Sören Link. Auch von der Nähe zum Innenhafen und zum Hauptbahnhof kann das Hotel profitieren. Den Hotelkomplex plant Blankbau zurzeit mit etwa 8000 Quadratmetern Nutzfläche, an der Gutenbergstraße soll sich als Blockrandbebauung ein Gebäude mit 1700 Quadratmetern Büronutzfläche anschließen.

Eigentlich hätte man hier schon längst loslegen wollen, doch archäologische Funde hatten einen Start auf dem 28.500 Quadratmeter großen Grundstück immer weiter verschoben. Erst im vergangenen November beschloss der Rat der Stadt den Bebauungsplan. Nun kann die Gruppe Blankbau als erste auf einem Baufeld von 3000 qm an der Westspitze des Grundstücks den Bau eines Hotels der Kette „Premier Inn“ mit Ladenzeile umsetzen.

Grund jedoch für die Verkehrsbeeinträchtigungen sind noch nicht die Bebauung des Grundstücks, sondern Vorkehrungen, die die Versorgung von dahinterliegenden Quartieren sicher stellen sollen. Die Netze Duisburg realisiert dort gleich mehrere Maßnahmen: In dem Bereich müssen eine Transportwasserleitung und Stromleitungen so verlegt werden, dass sie nicht mehr – wie bisher – über das vorgesehene Baugrundstück des Mercatorviertels verlaufen. Schließlich müssen diese Leitungen in Zukunft auch nach Entwicklung des Grundstücks gut erreichbar sein.

Die Arbeiten sollen erst Mitte Mai abgeschlossen sein

Außerdem wird die Gelegenheit genutzt, einen Ringschluss zwischen bestehenden Fernwärmeleitungen herzustellen und so die Versorgungssicherheit im Bereich der Innenstadt noch weiter zu erhöhen. Die vorbereitenden Maßnahmen laufen bereits seit Mitte Januar, teilen die Stadtwerke mit. Sollte das Wetter mitspielen und es keine Verzögerungen geben, sollen die Arbeiten etwa Mitte Mai abgeschlossen sein.