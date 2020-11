Duisburg: Medienpreis für Landfermann-Podcast

Duisburg. Mit ihrem Podcast PoLaDU hat eine AG des Landfermann-Gymnasiums in Duisburg den Publikumspreis der Landesanstalt für Medien NRW erhalten.

Diese Nachricht lässt das Landfermann-Gymnasium jubeln: PoLaDu, der Podcast der Schule in Stadtmitte, hat bei der Preisverleihung am Donnerstag, 5. November, den Bürgermedienpreis 2020 der Landesanstalt für Medien NRW erhalten. PoLaDu gewann den landesweiten Preis in der Kategorie „Audio-Publikumspreis“ mit 391 von 4730 Stimmen und setzte sich somit gegen 130 andere Projekte durch. Produziert werden die Beiträge am Landfermann von einer Podcast AG, die von Lehrerin Linda Basha geleitet wird. Dabei führen die Schüler auch Interviews mit Lehrern der Schule zu aktuellen Themen.

Preisverleihung wegen Corona als Sondersendung

Ursprünglich war die Preisvergabe die 14. Auflage des Wettbewerb für audio- und audiovisuelle Produktionen bereits im März geplant, musste da allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Am Donnerstag erfolgte die Bekanntgabe der Sieger erfolgt in diesem Jahr per Sondersendung - produziert von STUDIO 47 im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW.Wer sich die Preisverleihung anschauen möchte, kann dies auf NRWision.de sehen. https://www.nrwision.de/mediathek/buergermedienpreis-2020-publikumspreis-201028/