Duisburg-Marxloh: Jugendliche attackieren DVG-Busfahrer

Duisburg. Erst wollten Jugendliche am Hauptbahnhof keine Tickets bezahlen, dann attackierten sie in Marxloh den Busfahrer. Was genau passiert sein soll.

Schon wieder berichtet die Polizei von einem Angriff auf einen Busfahrer in Duisburg: Jugendliche haben demnach einem 54-Jährigen nachts in Marxloh eine Münze an den Kopf geworfen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die drei beteiligten jungen Männer bereits beim Einsteigen am Duisburger Hauptbahnhof mit dem Busfahrer diskutiert. Sie wollten von dort aus mit dem Bus der Nachtexpress-Linie NE 1 Richtung Marxloh fahren, aber laut Präsidium keine Fahrkarten kaufen. Nachdem einer der Unbekannten drei Tickets gekauft hatte, nahm der Fahrer sie mit.

Duisburg-Marxloh: Jugendliche wollten Busfahrer schlagen und trafen ihn am Kopf

In der Nacht auf Montag gegen 0.35 Uhr kam der Bus am August-Bebel-Platz in Marxloh an. Dort wollten die Drei laut Polizei unbedingt an der Einstiegstür aussteigen – sie sollen sogar den Notausstiegsknopf gezogen haben. Sie wollten offenbar direkt an dem Busfahrer vorbeigehen, mit dem sie sich zuvor gestritten hatten: „Sie versuchten, den Busfahrer zu schlagen und warfen ein Feuerzeug sowie eine Geldmünze in seine Richtung“, schildert die Polizeipressestelle den Angriff. „Die Münze traf den 54-Jährigen am Kopf.“ Anschließend liefen die Jugendlichen in Richtung Weseler Straße davon.

Der Busfahrer beschreibt sie wie folgt: Der Kleinste sei etwa 16 Jahre alt und 1,50 Meter groß. Er trug einen hellgrauen Trainingsanzug. Der zweite Jugendliche ist ungefähr 1,70 Meter groß und wird auf etwa 17 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Jeans. Der Dritte trug einen schwarzen Trainingsanzug, hatte auffällig hervorstehende Augen und einen Schnurrbart. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 telefonisch unter 0203 2800 entgegen.

