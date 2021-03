Polizeibericht Duisburg-Marxloh: Glücksspiel in Laden an Weseler Straße

Duisburg. Polizeieinsatz auf der Weseler Straße in Marxloh: In einem Geschäft der Brautmodenmeile waren keine Einbrecher, sondern Karten spielende Männer.

Die Polizei meldet illegales Glücksspiel und einen Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung auf der Weseler Straße in Marxloh. Zur Brautmodenmeile dort waren die Polizisten am späten Mittwochabend wegen eines mutmaßlichen Einbruchs gerufen worden.

Um etwa 23.15 Uhr stießen die Ermittler in einem Ladenlokal an der Weseler Straße allerdings nicht auf Einbrecher, sondern „auf neun Männer, die eng um einen runden Tisch saßen und Karten spielten“, so berichtete die Pressestelle des Präsidiums am Tag darauf. Keiner der Männer trug demnach einen Mund-Nasenschutz.

Zockertreff an der Weseler Straße? Polizei erstattet Anzeige wegen illegalen Glücksspiels

Die Beamten leiteten jedoch nicht nur Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung ein, sondern erstatteten auch noch Anzeige: Im Lokal, so die Polizei, hätten sich „weitere Hinweise auf ein illegal betriebenes Glücksspiel“ ergeben.

Ende Januar war nach einem Polizeieinsatz eine illegale Glücksspiel-Party im Vereinsheim des TC Grunewald bekannt geworden. In Marxloh hatte die Polizei im Februar zweimal binnen einer Woche zwei Hochzeitsfeiern aufgelöst. Bei einer feierten 45 Erwachsene und 14 Kinder, darunter zahlreiche Gäste aus dem Ausland.