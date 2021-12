Polizei Duisburg: Mann überfallt Frau (59) am Böninger Park

Dellviertel. Am Mittwochabend ist an der Johanniterstraße eine Frau überfallen worden. Der Mann erbeutete eine Tasche. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Eingang zum Böninger Park an der Johanniterstraße hat am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr ein Unbekannter eine 59 Jahre alte Frau überfallen. Der etwa 25-jährige Mann im grünen Parka soll sich von hinten angeschlichen haben, berichtete das Opfer später der Polizei.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Er habe ihr die Tasche von der Schulter gerissen und sei dann in den Park geflüchtet. Nur Minuten später wurde offenbar derselbe Mann von einem Zeugen (57) dabei beobachtet, wie er an der Tiergarten-/Düsseldorfer Straße eine Tasche über den Zaun warf.

Dieb schmeißt Tasche über den Zaun im Duisburger Park

Polizisten fanden dort das Portemonnaie der 59-Jährigen. Bargeld und Handy fehlten. Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können, werden gebeten, sich unter der 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei zu melden.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg