Duisburg: Mann an Tankstelle niedergestochen – Lebensgefahr

Der lebensgefährlich verletzte 28-Jährige wurde nach der Attacke in Duisburg-Bergheim mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bethanien in Moers gebracht (Archivbild).

Duisburg. An einer Duisburger Tankstelle ist ein 28-Jähriger niedergestochen worden. Mordkommission fahndet nach dem Messerstecher. Das soll passiert sein.

Ein 28-jähriger Mann aus Duisburg ist an einer Tankstelle in Bergheim am Samstagabend mit Stichen lebensgefährlich verletzt worden. Eine Mordkommission fahndet nach dem Täter, bittet um Hinweise – und sucht eine mögliche Augenzeugin.

In einer gemeinsamen Presseerklärung berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei Duisburg am Montagmittag über die blutige Gewalttat. Zu diesem Zeitpunkt schwebte das Opfer nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Dabrowski zumindest nicht mehr in Lebensgefahr.

Rheinhausen-Bergheim: Streit in türkischer Sprache eskalierte an Esso-Tankstelle

Zuvor hatten die Ärzte im Bethanien-Krankenhaus in Moers jedoch ums Überleben des 28-Jährigen kämpfen müssen, so schwer seien dessen Verletzungen gewesen. Dorthin war der Mann nach der notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen gebracht worden.

Tatort war am Samstag (9. September) gegen 22.45 Uhr die Esso-Tankstelle am Kreuzacker im Rheinhauser Stadtteil Bergheim. Dort sollen der 28-Jährige – am Steuer eines dunklen Opel Corsa – und der Fahrer eines dunklen Opel Astra in Streit geraten sein.

Im Verlaufe des Wortgefechts sei der bislang unbekannte Beifahrer aus dem Astra ausgestiegen und habe den 28-Jährigen, mutmaßlich mit einem Messer, lebensgefährlich verletzt.

Der 29 Jahre alte Beifahrer des Verletzten – er wohnt ebenfalls in Duisburg – schilderte den Ermittlern später, er habe den Inhalt des Streitgespräches wegen der türkischen Sprache der Kontrahenten nicht verstanden.

Flucht Richtung Toeppersee: So wird der Angreifer aus dem Astra beschrieben

Nach der folgenschweren Attacke seien der Tatverdächtige und der Astra-Fahrer in Richtung des Toeppersees davongefahren.

Das Motiv sowie die Hintergründe der blutigen Tat sind unklar, erklärte Polizeisprecher Dabrowski am Montagmittag.

Der Angreifer soll zwischen 18 und 25 Jahren alt sein; kurze, dunkle Haare und eine kräftige Statur haben. Er sei etwa 1,70 Meter groß und habe am Tatort ein helles T-Shirt sowie eine kurze, blaue Jeans getragen.

Mordkommission sucht Radfahrerin

„Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte eine Radfahrerin eine wichtige Zeugin sein“, berichtete Daniel Dabrowski. Die Ermittler der Duisburger Mordkommission suchen die Frau, aber auch weitere Zeugen, die Hinweise zum Ablauf des Geschehens und zu den flüchtigen Insassen des dunklen Opel Astra geben können. Hinweisgeber erreichen die Mordkommission telefonisch unter 0203 2800.

