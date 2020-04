Duisburg: Mädchenbande raubt Neunjährige in Aldenrade aus

Duisburg. Ein Mädchentrio hat auf einem Schulhof in Aldenrade eine Neunjährige überfallen. Die Polizei Duisburg sucht nach den jungen Täterinnen.

Laut Polizei fuhr das Mädchen am Samstag gegen 17.30 Uhr zusammen mit seiner acht Jahre alten Freundin an der Grundschule an der Schulstraße mit Inline Skates, als plötzlich die drei Mädchen erschienen. Eine der jungen Räuberinnen stieß die Neunjährige zu Boden und entriss ihr das Smartphone. Anschließend rannte das Trio in Richtung Friedrich-Ebert-Straße davon. Die Neunjährige verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Überfall: Polizei Duisburg sucht Täterinnen

Die Polizei sucht nun nach den drei Täterinnen. Zwei der Mädchen sollen der Beschreibung nach etwa 12 bis 14 Jahre alt sein und lange dunkle Haare haben. Eine von ihnen trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans, die andere hatte einen schwarz-gelb gemusterten Pullover an. Ihre Komplizin soll circa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug sie einen schwarz-weiß gestreiften Rock und ein schwarzes T-Shirt. Hinweise zu den drei Mädchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.