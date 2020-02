Duisburg: Lonquich verblüfft mit „Medley“ auf ersten Blick

Die originellen und beispiellos eigenwilligen Programme Alexander Lonquichs überraschen niemanden, der den Pianisten kennt. Und dennoch gelingt es ihm immer wieder, sein Publikum mit auf den ersten Blick skurrilen Zusammenstellungen zu verblüffen. So auch im 6. Kammerkonzert, in dem der gebürtige Trierer, der jetzt in Florenz lebt, im ersten Programmblock scheinbar willkürlich zusammengewürfelte Miniaturen von 18 Komponisten aus vier Jahrhunderten präsentierte und nach der Pause mit Beethovens „Diabelli“-Variationen eins der umfangreichsten und anspruchsvollsten Klavierwerke aller Zeiten zu stemmte.

Alexander Lonquich schenkt sich und seinem Publikum auch diesmal nichts. Angesichts seiner pianistischen Qualitäten und seiner ausgeprägten Persönlichkeit ist es allenfalls erstaunlich, dass der Musiker außerhalb kleinerer Kennerkreise längst nicht die öffentliche Beachtung gefunden hat, die er verdient hätte. Aber die Klaviatur mediengerechter Selbstdarstellung ist seine Sache nicht. Und so tritt er auch oft in den Dienst adäquater Kammermusikpartner.

Duisburg: Werkfolge verwirrt auf den ersten Blick

In Duisburg tat er das vor längerer Zeit mit dem Geiger Frank Peter Zimmermann, mit dem er auch etliche CDs eingespielt hat, und in den letzten Jahren mit der Geigerin Carolin Widmann, dem Cellisten Nicolas Altstaedt und dem Auryn Quartett. Als Solist stellte er sich jetzt in der recht gut besuchten Mercatorhalle zum ersten Mal dem Duisburger Publikum vor.

Die Werkfolge des ersten Blocks verwirrt auf den ersten Blick. Wenn hier Strawinskys Circus-Polka mit Stücken wie Griegs „Glockengeläute“, einem Rondo von Carl Philipp Emanuel Bach und einem schräg zerrissenen Tango von Stefan Wolpe kombiniert werden, wenn pianistische Außenseiter wie Theodor W. Adorno und Anton Bruckner berücksichtigt werden, erschließt sich der Zusammenhang nicht ohne weiteres. Lonquich gesteht, bei der Auswahl recht assoziativ und frei vorgegangen zu sein. Mit der Suche nach allzu tiefen Verbindungen zwischen den Werken sollte man sich also nicht zu lange aufhalten.

„Medley“ verlangt Flexibilität und Konzentration

Umso interessanter sind Einsichten in ungewohnte Gefilde bekannter Namen. Wenn etwa Theodor W. Adorno, der fanatische Verfechter der Zwölftonmusik, mit einem Adagietto verblüfft, das mit seinem plüschigen Charme an keiner Hotelbar auffallen würde. Oder wenn ein Präludium von Beethoven erklingt, das auch aus der Feder Johann Sebastian Bachs stammen könnte.

Verlangt der Stilmix des 50-minütigen „Medleys“ dem Pianisten schon eine Menge an pianistischer Flexibilität und Konzentration ab, so greift Lonquich mit den „Diabelli“-Variationen Beethovens zu den Sternen. Und damit zu einem so vieldeutigen Werk, dass die Aufführungsdauern zwischen 50 und 65 Minuten schwanken können. Lonquich gehört, was die Gesamtspielzeit angeht, zu den schnelleren Vertretern, was aber angesichts der differenzierten Gestaltung der einzelnen Variationen nicht viel sagt. Die Presto-Nummern nimmt er extrem schnell, während er sich für die ruhigeren Teile sehr viel Zeit nimmt. Vor allem im langsam geprägten Schlussteil mit den Nummern 29 bis 31, aber auch mit der folgenden strengen Fuge und dem stilisierten Menuett als Finalstück dringt er tief in die introvertierte, um sich selbst kreisende Welt des späten Beethoven ein.

K2 der Klaviermusik erklommen

Dass trotz der extrem unterschiedlich geformten Einzelstücke der gewaltige Zyklus nicht zersplittert, sondern seinen inneren Zusammenhalt bewahrt, spricht nicht nur für die Meisterschaft Beethovens, sondern auch für das hohe Reflexionsniveau und natürlich die pianistische Qualität des Solisten. Nach der ebenso inspirierten wie souveränen Bezwingung dieses K2 der Klaviermusik hätte es einer Zugabe nicht mehr bedurft. Aber das begeisterte Publikum drängte auf dieses überflüssige Vergnügen.