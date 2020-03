Im Leuchtturm-Café in Ruhrort kann Jedermann in Ruhe frühstücken oder Kuchen essen. Wer möchte, kann auch auf ein Tänzchen vorbeikommen oder über seine Sorgen sprechen. Für kleines Geld werden täglich Kaffee und Tee, aber auch belegte Brötchen und leckere Torten serviert. Zweimal in der Woche dient das Café ebenfalls als Anlaufstelle für die Lebensmittelausgabe, zu der wöchentlich etwa 200 Bedürftige kommen.

Der Verein für Jugendhilfe und Soziales Duisburg, der das Café betreibt, wurde 2017 neu gegründet und hat Anfang dieses Jahres die Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommen. Nachdem die Mitglieder sich zunächst unter anderem in Hamborn engagiert haben, sei Ruhrort für den Verein zur neuen Heimat geworden, sagt Vereinsvorsitzender Ralf Maurer.homberg- verein für jugendhilfe und soziales neu gegründet

Leuchtturm-Café nur eine Anlaufstelle des Vereins in Duisburg-Ruhrort

Neben dem Leuchtturm-Café, das in den Räumen der früheren Ruhrorter Möbelstube beheimatet ist, betreibt der Verein noch das Ruhrorter Möbelschätzchen sowie eine Trinkhalle, direkt um die Ecke. Das „wichtigste Kapital“ seien dabei ehrenamtliche Helfer, sogenannte Zwei-Euro-Jobber und Menschen, die dort Sozialstunden ableisten. Ralf Maurer ist froh über die Helfer, sie seien die „Säulen des Vereins. Ohne sie könnte der Verein gar nicht existieren.“

Als sie nach einem Ladenlokal suchten, sei ihnen der Eigentümer „sehr entgegengekommen und war stets geduldig“, betont der Homberger. Das kann Ehrenamtlerin Anne nur bestätigen: „Der war auch sehr hilfsbereit und sozial eingestellt.“ Die ehemalige Gastronomin hilft bereits seit der Eröffnung des Cafés im vergangenen Jahr mit. Maurer nennt sie „unsere gute Seele“. Nachdem sie in Rente gegangen war und sich den „Luxus Reisen“ gönnte, wurde es ihr „als Rentnerin zu langweilig, und dann habe ich hier angefangen“, erzählt sie.

In Zukunft soll es einmal im Monat ein Tanzcafé geben

„das ehrenamt ist kein notstopfen“Insgesamt arbeiten an den verschiedenen Standorten sieben Menschen fest mit, dazu noch viele Ehrenamtler. „Die wollen auch immer helfen, deshalb brauchen wir keine festen Dienstpläne“, erzählt Maurer. Neben Anne packt auch Lore, eine Zwei-Euro-Jobberin, seit rund drei Monaten im Café mit an. Sie ist über die Arge an die Arbeit gekommen, die ihr viel Spaß macht, „weil man unterschiedliche Menschen kennenlernt.“

Sven Klar, Anne Schettler und Manuel Leyers (v.l.) sind Helfer im Leuchtturm-Café in Ruhrort Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auch Karneval kommt im Café nicht zu kurz. Am Altweiber-Donnerstag etwa verkleidete sich Anne und brachte Berliner mit. Damit überraschte sie die Menschen, die an diesem Tag eigentlich wegen der Lebensmittelausgabe vorbeigekommen waren. „Die ein oder andere Kundin hat dann spontan das Tanzbein geschwungen“, erzählt sie. Damit solche Aufmunterungen öfter geschehen, plant der Verein bereits, einmal im Monat ein Tanzcafé zu veranstalten.

Wenn die Menschen schon mal da sind, wird auch noch eben ein Kaffee getrunken, sagt Maurer. Das ließen sich auch die Polizisten von gegenüber oder Handwerker aus der Umgebung nicht entgehen, betont der 54-Jährige.

Verein wünscht sich finanzielle Unterstützung für die Café-Miete

Probleme zu lösen, gehöre ebenfalls zum Alltag, sagt der seit 25 Jahren in der Jugend- und Sozialhilfe aktive Maurer. Das wird auch gleich unter Beweis gestellt: Spontan und hilfsbereit reagiert Lore, als zwei Handwerker fünf Kaffee zum Mitnehmen bestellen. Da keine To-Go-Becher vorrätig sind, gibt sie ihnen einfach eine ganze Kanne Kaffee und Tassen mit. „Aber bitte wieder zurückbringen“, ruft sie freundlich hinterher.

Duisburg Adressen und Zeiten Das Leuchtturm-Café befindet sich in der Bergiusstraße 42 in Ruhrort. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 13 Uhr. Die Ausgabe der Lebensmittel findet jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 13 bis 16 Uhr statt. Das Ruhrorter Möbelschätzchen befindet sich am Neumarkt in Ruhrort und hat montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eine genaue Adresse gibt es wegen des laufenden Umzugs noch nicht. Die Trinkhalle ist in der Bergiusstraße 26 zu finden und öffnet montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr (ab April 6 bis 23 Uhr), samstags von 10 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr. Der Verein für Jugendhilfe und Soziales sucht weiterhin Ehrenamtler und Fördermitglieder. Wer Interesse hat: 0152/29 59 05 36.

Auch für Sorgen anderer Art haben die Mitarbeiter im Café stets ein offenes Ohr: „Es kommen auch viele, die über ihre Probleme sprechen wollen.“ Dann werde gemeinsam nach Lösungen geschaut, erklärt Maurer.

Darüber hinaus engagiert sich der Verein etwa in der Kriminalitätsprävention oder der Drogenberatung. Dabei arbeitet der Verein zum Beispiel mit der Kripo oder der Drogenberatung Duisburg zusammen.

Allein die laufenden Kosten der Läden bereiten dem Vorsitzenden noch Sorge. „Wenn Duisburger Unternehmen vielleicht einen Teil der Miete für das Café übernehmen könnten, wäre es schon etwas einfacher für uns.“