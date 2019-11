Jobs Duisburg: „Leichte Abkühlungstendenz“ am Arbeitsmarkt

Duisburg. Die Arbeitslosenquote in Duisburg lag im November bei 10,4 Prozent. Die Agentur für Arbeit möchte den Wiedereinstieg in Job erleichtern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: „Leichte Abkühlungstendenz“ am Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen in Duisburg ist im November noch einmal leicht gesunken. 26.760 Duisburger sind nach Angaben der Agentur für Arbeit aktuell ohne Job. Das sind 75 Menschen weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10,4 Prozent. Im November 2018 waren 773 mehr arbeitslos.

Die Experten der Agentur für Arbeit sehen am Duisburger Arbeitsmarkt jedoch eine „leichte Abkühlungstendenz“. Die Beschäftigung steige demnach weiter, aber nicht mehr so stark wie zuletzt. „Der Bestand an offenen Stellen hat sich reduziert und es nahmen fast 250 Menschen weniger als noch im Vormonat eine neue Arbeit auf “, erklärt Astrid Neese, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Duisburg.

Förderung soll Chancen für Wiedereinstieg in den Job verbessern

Neese erkennt zum jetzigen Zeitpunkt keine Trendwende bei der Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Sie sagt: „Bis zum Jahresende werden wir diesen erfreulichen niedrigen Stand in der Arbeitslosigkeit sicher halten.“ Ein wichtiger Punkt der Arbeitsmarktpolitik sei darüber hinaus, Menschen mit individueller Förderung zu einer neuen Startposition zu verhelfen. „Je besser die Qualifikation, desto schneller der Wiedereinstieg und Verbleib in Beschäftigung“, erklärt Astrid Neese.