Duisburg. In einem 35-Parteien-Haus in Duisburg fällt immer wieder die Heizung aus. Die LEG bekommt die Probleme seit fast sechs Wochen nicht in den Griff.

Duisburg: LEG bekommt Heizungsprobleme nicht in den Griff

Die LEG hat es entgegen früherer anders lautender Aussagen nicht geschafft, die Heizungsprobleme in einem 35-Parteien-Haus am Philosophenweg in Duisburg zu lösen. Seit mittlerweile fast sechs Wochen fällt immer wieder die Anlage aus, wie LEG-Sprecher Mischa Lenz auf Nachfrage einräumen musste. Nun sorgt ein Zettel im Hausflur für zusätzliche Aufregung unter den betroffenen Mietern: „Die Heizung bleibt auf unbestimmte Zeit außer Betrieb. Die Heizungsrohre müssen durchgespült werden. Wann dies geschieht, kann die LEG nicht sagen“, ist da in dicken Lettern zu lesen gewesen.

„Der Aushang ist wohl von einem Mieter erstellt und angebracht worden“, möchte Lenz klarstellen. „Es war also kein Handwerker und geschah auch nicht in unserem Auftrag. Das hätte auch nicht unserem Standard entsprochen.“ Stattdessen ist ein Schreiben an alle Mieter verschickt worden, das der Redaktion vorliegt.

LEG stellt Mietminderungen für Duisburger Mieter in Aussicht

Darin entschuldigt sich die LEG für die Unannehmlichkeiten und erklärt, warum bisherige Reparaturen nicht dazu geführt haben, dass die Anlage einwandfrei läuft. „Es sind leider immer wieder neue Probleme aufgetaucht“, so Lenz. „Nach den Reparaturarbeiten ist die Anlage neu mit Wasser befüllt worden. Dabei haben sich über Jahre abgelagerte Schlammpartikel gelöst und Teile des Heizungssystems verstopft. Das wird durch eine Fernwärmestation betrieben.“

Ein Fachunternehmen soll das System nun reinigen. Dies werde vier bis sechs Wochen dauern. So lange falle die Anlage nicht aus. Allerdings entschuldigt sich die LEG bereits jetzt vorsorglich, da es zu „zeitlichen Komplettausfällen“ kommen könnte. Es seien Heizstrahler an die Mieter verteilt worden. „Es ist auch klar, dass wir mit allen über Mietminderungen reden werden“, so Lenz. Über die Höhe machte er allerdings keine Angaben.

Mit einem Rohrbruch fingen die Probleme Ende 2019 an

Bereits Ende November 2019 hatten 70 LEG-Mieter in der Neudorfer Einschornsteinsiedlung über Heizungsausfälle geklagt, die sich in der Folge über mehrere Wochen hingezogen hatten. Ursache für die andauernden Probleme i m Innenhafen ist laut LEG ein am 30. Dezember 2019 gemeldeter Rohrbruch in einer Heizungsleitung gewesen. Lenz: „Ich hoffe, gehe aber nun wirklich davon aus, dass die Heizungsanlage spätestens Mitte März wieder läuft.“ Dann hätte die LEG insgesamt dreieinhalb Monate gebraucht, um die Probleme zu lösen...