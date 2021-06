Duisburg: Lautenkonzert führt zu Händel nach London

Duisburg. Die Lautten Compagney Berlin und Mezzosopranistin Tora Augstad gestalten das Kammerkonzert der Duisburger Philharmoniker in der Mercatorhalle.

Ein sommerliches Programm spielt die Lautten Compagney Berlin unter dem Titel „As on a Sunshine Summer’s Day“ beim Kammerkonzert am Sonntag, 20. Juni, um 19 Uhr in der Mercatorhalle. Konzipiert von Wolfgang Katschner und Christian Filips, musikalisch eingerichtet von Bo Wiget, bietet die Werkfolge einen Querschnitt aus den English Songs, die das gesellschaftliche Leben in Händels Wahlheimat London in vielen Facetten abbilden. Es singt die norwegische Mezzosopranistin Tora Augestad, die auch als Moderatorin durch den Abend führt. Sie ist in der Alten Musik ebenso zu Hause wie in der Neuen, in der Klassik wie im Jazz, auf der Bühne wie im Konzertsaal.

„Tassos Liebesnest“ und „Die melancholische Nymphe“

1984 noch in der ehemaligen DDR gegründet, zählt die Lautten Compagney heute zur Spitzengruppe der internationalen Originalklang-Szene. „Tassos Liebesnest“ und „Die melancholische Nymphe“ heißen die ersten Stationen des Konzerts, eine weitere „Bacchus an der Börse“, während ein anderer Song sich auf die Niederschlagung des Jakobitenaufstands im Jahr 1745 bezieht.

Abgerundet wird das Programm durch Werke von John Playford und Henry Purcell. Das Programm wird ohne Pause gespielt. Die Einführung beginnt um 18.15 Uhr im Tagesraum 6 im City-Palais. Karten gibt es über die Theaterkasse 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de.

