Duisburg. Mit einem deutlichen Urteil endete vor dem Landgericht Duisburg der Prozess gegen einen Mann (25). In Meiderich vergewaltigte er eine 13-Jährige.

Mit einem deutlichen Urteil endete vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz der Prozess gegen einen 25-jährigen Mann aus Kassel. Zur Überzeugung der 2. Großen Strafkammer hatte er am 27. Juli 2019 in Duisburg ein 13-jähriges Mädchen brutal vergewaltigt. Wegen Vergewaltigung und Kindesmissbrauchs verurteilten ihn die Richter zu sechs Jahren Gefängnis.

Zur Tatzeit hatte sich der Angeklagte bei seiner Verlobten in Mittelmeiderich aufgehalten. In der Wohnung befanden sich am Nachmittag zwei 13-jährige Mädchen aus der Nachbarschaft und der ältere Bruder eines der Mädchen. Nachdem der Junge verschwunden war, blieb der 25-Jährige mit den Mädchen allein.

Während ein Mädchen Hilfe holte, vergewaltigte er das andere

Diese Situation habe er ausgenutzt, um sich den 13-Jährigen unsittlich zu nähern, so das Gericht am Ende des mehrtägigen Verfahrens. Als eines der Mädchen die Wohnung verließ, um ihren Bruder zu suchen und ihn um Hilfe zu bitten, verging der sich an der anderen 13-Jährigen. Er entkleidete das Mädchen teilweise und vergewaltigte es.

Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten. Vergeblich versuchte er, die Mädchen in ein schlechtes Licht zu rücken und sie falscher Beschuldigungen zu bezichtigen. Das Gericht war aufgrund von eindeutigen DNA-Spuren und den Aussagen der jungen Zeuginnen am Ende aber von der Schuld des 25-Jährigen überzeugt. Dabei gingen die Richter zu Lasten des Mannes auch davon aus, dass er bei der Tat zumindest billigend in Kauf nahm, dass die Geschädigte noch minderjährig war.