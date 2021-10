Duisburg: Landesarchiv stellt Buch mit Rhein-Aufnahmen vor

Duisburg. Das soeben erschienene Buch „Der Rhein in alten Luftaufnahmen“ wird in Duisburg mit einer Vortragsveranstaltung im Landesarchiv NRW vorgestellt.

In über 150 faszinierenden Schrägluftbildern zeigt das soeben erschienene Buch „Der Rhein in alten Luftaufnahmen“ den Verlauf des Rheins von der Kölner Bucht bis zum Niederrhein, von Wesseling bis zur deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich. Der zweite Teilband der Publikation „Der Rhein in alten Luftaufnahmen“, der am Dienstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Landesarchiv NRW an der Schifferstraße 30a im Innenhafen vorgestellt wird, ergänzt den bereits 2019 erschienen ersten Band über den Mittelrhein von Eltville bis Bonn.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die nun publizierten Aufnahmen entstanden zwischen 1926 und 1939 auf großformatigen Glasplattennegativen und entfalten eine gänzlich andere Ansicht des Rheins, seiner Orte und Uferlandschaften. Der Gegensatz könnte nicht größer sein zwischen Städten wie Köln, Düsseldorf und Duisburg und dem ruhigen „Wiesenland“ des Niederrheins. Die Aufnahmen zeigen aber auch, in welch hohem Maße die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs diese Landschaft und ihre Städte in Mitleidenschaftgezogen haben.

In einer gemeinsamen öffentlichen Vortragsveranstaltung geben die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, das Landesarchiv und das LVR-Institut für Landeskunde Einblicke in den neuen Band. Es gilt die 3G-Regel, Teilnahme nur mit bestätigter Voranmeldung unter petra.daub@lav.nrw.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg