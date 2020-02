Duisburg. An zwei Wochenenden verkaufen Künstler wieder ihre Werke im Atelierhaus an der Duisburger Goldstraße. Preise liegen zwischen 50 und 150 Euro.

„Salvator Mundi“ heißt das teuerste Gemälde der Welt, Leonardo da Vinci hat es vor rund 500 Jahren gemalt. Sein Wert: Rund 450 Millionen Euro. Es gehört heute dem saudi-arabischen Scheich Mohammed bin Alman. Viel günstiger geht es beim „Goldverkauf“ des Atelierhauses an der Goldstraße zu. Zum neunten Mal verkaufen Kunstschaffende an den kommenden beiden Wochenenden hier ihre Werke.

Drei Preisklassen sind die Bilder und Skulpturen zugeordnet: 50, 100 und 150 Euro. „Für die Besucher ist das besonders schön, da sie zum kleinen Preis Kunstwerke kaufen können. Oft sind die Werke der ausstellenden Künstler viel teurer. Besonders für Einsteiger ist das hier eine gute Gelegenheit“, sagt Kerstin Müller-Schiel, die den Goldverkauf organisiert und selbst einige ihrer Werke an die Wände gehängt hat.

40 x 50 Zentimeter: Werke passen an jede Wohnzimmerwand

72 Künstlerinnen und Künstler stellen an zwei Wochenenden ihre Werke aus – sie passen perfekt an jede Wohnzimmerwand: „Die Vorgabe war: vier bis fünf Kreationen und maximal 40 mal 50 Zentimeter“, sagt Ulrike Waltemathe, ebenfalls als Künstlerin und Organisatorin tätig. Rund 20 Kunstschaffende sind regelmäßig in einem der zwölf Ateliers an der Goldstraße tätig. Sie und die anderen Teilnehmenden werden von Walthemathe und Müller-Schiel zu der Ausstellung eingeladen. „Man muss ja auch immer Künstler finden, die bereit sind, ihre Werke für so wenig Geld zu verkaufen“, sagt Waltemathe.

Sie beschäftigt sich mit Motiven aus der Medizin – so hängen etwa aus Pipettenstützen erzeugte Viren-Modelle an der weißen Wand: „Das Corona-Virus ist aber noch nicht dabei“, sagt Waltemathe schmunzelnd. Müller-Schiel setzt auf Figurative aus Tusche, Gouache und Aquarell. Ihre Bilder sind allerdings nur Fotokopien. Auch die anderen Werke sind sehr vielfältig. „Jeder hat so sein eigenes Motto und bei etwa 400 Werken entdeckt man immer etwas Neues“, sagen die Künstlerinnen.

An den kommenden beiden Wochenenden geöffnet

Die Ausstellung der Verkauf finden an den kommenden beiden Wochenende, 29. Februar und 1. März sowie 7. und 8. März statt. Die Galerie hat samstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befindet sich in der Nähe des Dellplatzes an der Goldstraße 15.