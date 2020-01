Duisburg: Kultur-Bilderkiste soll Kindern Stadt näherbringen

„Dort kann man eine Frau sehen, die auf einem Vogel sitzt. Und der Vogel ist im Wasser“, beschreibt die neunjährige Neele den kunterbunten Lifesaver-Brunnen für den Kinderkulturstadtplan. Seit sechs Jahren sorgt die von Grundschulkindern für Kinder erstellte Stadtkarte der Duisburger Kulturstätten dafür, dass junge Leute ihre Stadt besser kennenlernen. Nun ist er auch für die Jüngsten in den Kindertagesstätten weiterentwickelt worden.

Umdenken musste man dabei schon, denn Lesen können Kita-Kinder eher selten. Also erstellten Pädagoginnen in den Kitas eine Art Bildermemory mit 36 Kartenmotiven in einer „Bilderkiste“. Der berühmte Lifesaver von Niki de Saint Phalle in der Innenstadt ist natürlich auch dabei, weil die bunte Vogel-Frau-Skulptur bei den Kleinsten schon beliebt ist.

Duisburg: Bilderkiste soll die Sprache bei Kita-Kindern fördern

Rund zwei Jahre hat die Entwicklung der Bilderkiste gebraucht. Wichtig waren den Pädagogen zum einen Orte zu wählen, die Kinder auch selbst entdecken können – sprich solche, die nahe am Alltag der Kinder sind. Die Bilder sollen zum anderen das Sprechen bei den Kindern fördern, „indem sie sich miteinander über den Ort austauschen“, schildert die Medienpädagogin Bettina Koch.

36 ausgewählte Bilderkarten reichen natürlich nicht aus, um die gesamte Kultur in Duisburg abzudecken. Daher sollen die Motive auch nur eine Art Starterpaket für Kitas sein, „jede Einrichtung kann die Bilderkiste mit eigenen Motiven aus der Umgebung erweitern – darum haben wir in der Box Platz gelassen“, so die Pädagogin. Zwei Kisten sollen jeweils an die rund 206 Kitas in der Stadt gehen.

Duisburg ist Vorreiter bei der spielerischen Vermittlung seiner Kulturorte

Duisburg Sparkassen-Stiftung fördert Kulturstadtplan Gut 500 Kinder- und Jugend-Projekte hat die Sparkassen-Stiftung in Duisburg gefördert. Seit 2013 hat sie mit 66.000 Euro etwa den Kulturstadtplan, Kulturbus und dazugehörige Flyer unterstützt. Und bereits seit 2010 stiftete sie 271.000 Euro für die Erstellung von pädagogischen Materialien, gibt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Duisburg. Joachim Bonn, bekannt. Bonn: „Unsere Stadt hat so viel Spannendes vorzuweisen. Der Kulturstadtplan ist PR bei den ganz jungen Menschen und dient der frühen Identifikation mit unserer Stadt.“ Infos zum Kulturstadtplan und Link zur digitalen Ausgabe: www.duisburg.de.

Dass sich die Bilderkiste schnell füllen kann, davon sind Oberbürgermeister Sören Link und Thomas Krützberg, Dezernent für Kultur, Bildung und Soziales, überzeugt. Schließlich sei Duisburg reich an Kultur. „Es ist wichtig, die Kultur auch jüngeren Kindern nahezubringen und das Interesse für diese Orte zu wecken“, hofft der Kulturdezernent nicht zuletzt auf die Identifikation mit den kulturellen und geförderten Einrichtungen der Stadt bei den späteren Erwachsenen – und den heutigen Eltern der Kinder, die mit dem Kulturstadtplan ebenso erreicht werden sollen.

Viel Lob für das von Petra Müller (Schulkontaktstelle) 2014 initiierte Projekt hat OB Sören Link im Gepäck: „Wir waren die erste und sind vielleicht sogar die einzige Stadt, die eine Karte mit Kunst, Kultur und Freizeit spielerisch und pädagogisch aufbereitet hat.“ Und dies mit einigem Erfolg.

Kulturstadtplan wird ständig weiterentwickelt

Denn der Kulturstadtplan ist beliebt und als Geocaching-Spiel, als Rätselkartenspiel, Jahreszeitenhefte und als Streifzug mit Künstlern weiterentwickelt worden. Er bot bereits einigen Anlass für Kunstprojekte wie einen acht Meter hohen Stoff-Stadtplan, den 100 Kinder aus unzähligen Lieblingsorten zusammenstrickten.

In diese Richtung könnte es durchaus weitergehen, meint der OB, vielleicht zukünftig als App für das Smartphone? Mittel seien wohl übrig, kann Joachim Bonn von der Duisburger Sparkassen-Stiftung „Unsere Kinder – unsere Zukunft“ bereits bei der Vorstellung der Bilderkiste zusagen.